Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a prezentat miercuri un important proiect pentru dezvoltarea rețelei de gaz metan din județ și pentru The post Șansa pentru dezvoltarea rețelei de gaz din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat luni ca transportul public de persoane intre Bucuresti si localitatile din Ilfov va fi suspendat, incepand cu data de 31 octombrie, din cauza ca nu mai exista nicio autoritate care sa reglementeze aceasta piata.…

- "Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania isi cere scuze fata de clientii care vor avea de suferit in urma masurilor de urgenta pe care transportatorii le vor lua, in zilele urmatoare, dar ii roaga pe cei afectati de aceasta situatie sa inteleaga de ce se intampla aceste…

- Lucrarile se vor realiza pe doua sectoare de drum, respectiv de la limita dintre Timișoara și comuna Dumbravița pana dupa intersecția cu DN Centura Timișoarei și de la centura Timișoarei pana la Autostrada A1. „Dupa ce, saptamana trecuta, Agenția Naționala pentru Achiziții Publice a validat…

- Alimentarea cu gaz a cetațenilor din Județul Timiș ar putea fi asigurata prin gazoductul construit pe coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria. Lucrarile pe teritoriul Județului Timiș se desfașoara intr-un ritm susținut pentru a putea fi respectat termenul de finalizare stabilit la 31 decembrie 2019.…

- Lucrarile in ceea ce privește Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Timișoara ar putea incepe anul viitor. „S-au aprobat anumite modificari in proiectul depus la Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) pentru obținerea unei finanțari europene, modernizarea Unitații de Primiri…

- Conform președintelui Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, lucrarile la gazoductul care trece pe teritoriul județului Timiș se desfașoara intr-un ritm susținut pentru a putea fi respectat termenul de finalizare stabilit la 31 decembrie 2019. Faza 1 a proiectului presupune constructia…

- Consiliul Județean Timiș a facut, astazi, un pas important astfel incat Timișoara sa aiba o centura alternativa. Aceasta ar urma sa fie realizata pe mai multe drumuri județene. In acest sens, in ședința de plen, aleșii județeni au fost de acord cu transformarea unor drumuri comunale in drumuri județene,…