- Nicolae Dica a fost inlocuit cu Mihai Teja la ”carma” vicecampioanei Ligii 1 Betano, FCSB, prilej pentru fostii elevi ai lui ”Dicanio” sa-l taxeze pe acesta. Daniel Benzar a fost imprumutat la Dunarea Calarasi pana la finalul acestui sezon, dar considera ca merita mai multe...

- CFR a remizat pe teren propriu, 0-0, cu Dunarea Calarasi, in Liga 1 Betano, iar antrenorul nou promovatei, Dan Alexa, suspendat pentru partida din Cluj, e curtat de catre Astra Giurgiu, echipa ce a renuntat la serviicile lui Gigi Multescu.

- In runda a 15-a a ligii I Betano, Dunarea Calarasi se va deplasa la Cluj Napoca pentru partida cu campioana si liderul „la zi”, CFR, partida fiind programata sambata, 10 noiembrie, de la ora 21.00, se arata pe site-il oficial al echipei de pe malul Borcei, afcdunareacalarasi.ro

- A treia victorie consecutiva in deplasare, 1-0 cu Dunarea Calarasi, l-a dus pe Gica Hagi pe podiumul Ligii 1 Betano, la egalitate de puncte cu CS U Craiova (25) si la o lungime peste FCSB, iar Gica Hagi vede succesul drept o incoronare a muncii serioase depuse in ultimele luni.

- Dupa Subotic, Mircea Rednic va renunta si la serviciile lui Teddy Mezague, jucator pe care l-a pregatit si la Mouscron. Fundasul a gresit grav in meciul cu Dunarea Calarasi, 1-1, in Liga 1 Betano, si zilele sale la Dinamo sunt numarate.

- Dinamo si Dunarea Calarasi inchid etapa a 12-a a Ligii 1 Betano. Partida se disputa in aceasta seara de la ora 21:00 si poate fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. www.prosport.ro transmite meciul in format live text.

- Mircea Rednic a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului celor de la Dinamo cu Dunarea Calarasi din Liga 1 Betano despre Harlem Gnohere, jucator pe care el l-a adus la Dinamo in anul 2015, si care a ajuns la FCSB in schimbul sumei de 250.000 de euro.

- Mircea Rednic, noul antrenor al lui Dinamo, a comentat in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu Dunarea Calarasi situatia revenirii lui Ionel Danciulescu in ”Stefan cel Mare”, dupa ce acesta a demisionat din functia de manager general al echipei. Liga 1 Betano.