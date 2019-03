Pas cu pas, Capitala a intrat in impas

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit luni despre evoluția Programului de consolidare a cladirilor cu risc seismic din București. 349 de imobile din Capitala sunt incadrate in clasa I de...

- Consilierii generali USR au depus o noua sesizare la Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile facute de companiile municipale, declarate ilegale de Curtea de Apel București printr-o decizie definitiva data in noiembrie anul trecut. „Am facut mai multe sesizari și nu am primit raspunsuri. Aceasta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii asigura pe toti beneficiarii alocatiilor acordate prin Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti ca programele aflate in derulare de catre...

- Inca o runda de negocieri pentru bugetele locale. De aceasta data, ministrul Finanțelor a discutat doar cu edilii din Capitala: primarii de sector și primarul Capitalei. Cu hartiile pe masa, discuțiile au loc la sediul ministerului, unde se afla și Luiza Gireada.

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, susține, in contextul in care Gabriela Firea a atras atenția printr-o scrisoare publica asupra diminuarii bugetului Capitalei, ca lucrurile nu stau asa cum au fost prezentate de edil."Scrisorile acestea deschise am crezut ca s-au inchis atunci…

- Patriarhul Daniel a fost numit cetațean de onoare al Capitalei, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in ședința Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului Capitalei, Gabriela Firea. Proiectul a fost aprobat cu 38 de voturi „pentru’, cinci voturi „impotriva’ și cinci…

- "Noaptea mintii, oameni buni... Gheorghe Falca, campionul incompetentei administrative, face pe purtatorul de cuvant al primarilor din Romania. Primarul Aradului, Gheorghe Falca, s-a erijat in purtatorul de cuvant al nemultumirii primarilor din Romania, in conditiile in care Aradul, pe care il conduce…

- Anul 2018 a inceput cu acordarea de vouchere „Materna" in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate. Acordați de doua ori in tichete de cate 50 de lei, banii pot fi folosiți pentru medicamente, servicii medicale, suplimente nutritive sau eventuale alte tratamente. Proiectul a fost propus…