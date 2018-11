Stiri pe aceeasi tema

- FRF a imparțit combatantele din toata țara in 16 serii, campioanele fiecareia urmand sa intre in etapa a III-a a competiției. Aici se alcatuiesc patru serii de cate patru echipe, iar primele doua se califica la turneul semifinal. Acolo se vor forma doua serii de patru echipe, cu primele doua…

- Aceștia au cedat cu echipa gazda CSȘ Sighetu Marmației, scor 73-93, și cu AlphaSport Sibiu, scor 63-84. Grație celor doua succese din prima faza, aradenii continua insa drumul spre turneul final. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- „Fotbalul a fost nedrept cu copiii. Pacat de jocul echipei, dar mergem mai departe. Sper sa invațam din acest meci pentru ca duminica, 7 octombrie, ora 12 pe terenul din Sinicolau Mic, vine U Cluj și jucam pe puncte“, spune Mihai Petcuț. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text…

- Ronațul a fost sambata din nou gazda buna pentru jocul reușit al celor de la Saracens. Echipa a trecut lejer de o nou promovata, Buzaul. Echipa gazda a deschis scorul și nu a lasat prea multe speranțe, punand rapid doua eseuri pe tabela, prin Manumua. Luke Samoa nu a ratat și s-a ajuns la…

- Dupa talerista Daria Haristiade, al doilea sportiv olimpic al CSM-ului este Emanuel Danciu, component al lotului national, care va concura in limitele categoriei 62 de kilograme. „Danciu e confirmat 100% pentru Jocurile Olimpice ale Tineretului, sper sa munceasca bine si sa faca o figura frumoasa…

- Rezultate – Grupa A: UTA – Viitorul Arad 2-1, Progresul Pecica – Academia Brosovszky 0-4, UTA – AB 0-0, Viitorul – Pecica 3-0, UTA – Pecica 6-0, Viitorul – AB 1-6; Grupa B: UTA 2 – CS Glogovat 4-0, Soimii Lipova – Unirea Santana 3-1; UTA 2 – Lipova 5-0, Glogovat – Santana 4-2, UTA 2 – Santana…

- Chiar daca a participat la o categorie superioara de varsta, Under 10, aradeanul Matei Kunszabo (7 ani) a impresionat la finalul stagiului de pregatire din Austria – unde au fost prezenti sportivi din 9 tari – , obtinand medalia de argint a categoriei 30 kg. Dupa trei meciuri castigate prin…

- Dupa doua zile pline de fotbal, cu opt echipe de categoria Under 15 (juniori C), s-a stabilit „careul de asi” al acestei categorii de varsta: Viitorul Arad 2005, CSS Gloria Arad, Viitorul Arad 2004 si CS Atletico Arad. Acestea se vor infrunta pe 7 septembrie in dispute pentru stabilirea ierarhiei…