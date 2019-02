Stiri pe aceeasi tema

- O poveste incredibila a ieșit la suprafața din lumea justiției și cea a asigurarilor. Un cetațean american care se recomanda cu origini nobiliare cere de la o firma de asigurare, din Romania, nu mai puțin de 68 de milioane de euro, de departe cea mai mare solicitare de acest tip și de doua ori cat incaseaza…

- Consilierii locali brasoveni au aprobat, in sedinta de plen, acordarea titlului de cetatean de onoare scriitorului si profesorului universitar dr. Ovidiu Moceanu. Propunerea privind acordarea acestei distinctii a fost facuta de Filiala Brasov a Uniunii Scriitorilor din Romania, care, in…

- Peste 1,3 milioane de oameni activeaza, in prezent, in economia romaneasca, in calitate de acționari la o firma, mai mulți cu aproape 50.000 fața de aceeași perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de Frames și TrainYourBrain, prezentat joi seara in cadrul Top 100 – Cei mai buni antreprenori,…

- Aproape 117.000 de companii din Romania si-au inchis afacerile ori s-au aflat in dificultate, in primele 10 luni din acest an, in crestere cu peste 5.600 fata de perioada similara din 2017, releva o analiza de specialitate, data luni publicitatii. Astfel, din totalul celor 116.952 de firme aflate in…

- Tehnologia viitorului in industria prelucrarii metalelor, patru zile la Brasov! In aceste zile la Brasov se desfasorara „Demo Metal”, eveniment ajuns la cea de-a noua editie, unul dintre cele mai importante targuri internationale, organizate in Romania in domeniul industriei prelucrarii…

- Circa o treime dintre companiile din Romania (37%) au directionat in 2017 sume, sub forma de sponsorizare, catre organizatiile non-guvernamentale (ONG) in cuantum de peste 100.000 de lei, in timp ce 45% au virat intre 5.000 si 100.000 de lei, releva un studiu realizat de EY Romania, in parteneriat…