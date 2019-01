Stiri pe aceeasi tema

- Giorgio Armani a impresionat cu o noua colectie pentru barbati, prezentata la Saptamana Modei de la Milano. Faimosul designer a fost inspirat de lumea primitiva. Piesele de rezistenta au fost blanurile sintetice.

- Giorgio Armani a impresionat cu o noua colectie pentru barbati, prezentata la Saptamana Modei de la Milano. Faimosul designer a fost inspirat de lumea primitiva. Piesele de rezistenta au fost blanurile sintetice.

- Isterie pe conturile de facebook ale tinerilor din municipiul Targoviște, pe care circula de cateva ore imaginea unei tinere care Post-ul TARGOVIȘTE: Isterie pe facebook dupa ce o tanara și-a prins parul intr-un utilaj, la o shaormerie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Print si cersetor, varianta de Iasi. O pustoaica a fost pentru cateva zile cea mai bogata adolescenta din zona. Haine scumpe, telefoane de ultima generatie si nopti pierdute in cazino. Asa a petrecut de vinerea trecuta si pana ieri, Andreea, o tanara de 18 ani. Vinerea trecuta, fata si prietenul ei…

- Bancherul Radu Grațian Ghețea considera ca ne putem aștepta in continuare la un trend crescator al ROBOR, chiar daca nu in același ritm ca cel de anul trecut. „Exista un anume trend in evoluția...

- Daca sunteți în cautarea unei rochii de seara în aceasta perioada, în acest articol va prezentam câteva modele fabricate în România care poate vi se potrivesc.

- Deși recunosc ca ideea lor este riscanta, frații Matteo și Tommaso Pittarello spera sa dea lovitura in Milano, Italia, cu restaurantul lor This Is Not A Sushi Bar. Restaurantul japonez are o politica atractiva pentru internauții care au mulți followeri pe Instagram. In funcție de numarul de urmaritori,…