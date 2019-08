Partizanii somnului la Caracal Autor: Cornel NISTORESCU Tragedia de la Sapoca m-a scuturat și din cauza celor petrecute, dar și din cauza felului in care a fost abordata de ziariști și oficialitați. Cei care se uitau cu dispreț la ce se intimpla la Caracal au sarit ca arși la nenorocirea de la Sapoca. Unii care nu aveau emisiune au fost convocați de acasa pentru a balti imediat un news allert pe un subiect dramatic care are la baza rabufnirea intimplatoare sau provocata a unui alcoolic. De la anunțarea știrii, cei care se faceau ca moțaie de plictiseala fața de complicatele ramificații ale tragediei de la Caracal s-au trezit… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Autor: Cornel NISTORESCU Nenorocirea de la Caracal a relansat o discuție despre pedepsele pentru crima, viol etc. Toata lumea s-a intrecut in a propune majorarea pedepselor. Ba, unii au redeschis discuția depre pedeapsa cu moartea. Singurii pe care i-am ințeles și care erau și indreptațiți sa propuna…

- Rareș Bogdan susține ca din cauza prevederilor din Constituție, Klaus Iohannis nu poate caștiga alegerile prezidențiale din toamna și sigur se va ajunge in turul al doilea. Prim-vicepreședintele PNL spune ca potrivit Constituției, pentru ca un candidat sa obțina mandatul de președinte din primul tur…

- Tariceanu il acuza pe Iohannis ca și-a facut duminica fotografii pentru campania electorala la Palatul Cotroceni: ”In plina emoție naționala provocata de tragedia de la Caracal, președintele Iohannis se pozeaza, razand vesel, cu o adolescenta in brațe” Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, il critica…

- Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) au cerut, miercuri, de la DIICOT Craiova dosarele crimelor din Caracal in copie certificata. Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) ancheteaza modul in care procurorii…

- "In primul an de mandat, Președintele Romaniei a avut de gestionat tragedia de la Colectiv. Atat de eficient a fost leadership-ul domniei sale incat, aproape patru ani mai tarziu, ne confruntam cu un alt eșec sistemic al instituțiilor statului: tragedia de la Caracal. In cei patru ani…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat duminica, la Antena 3, ca prin declaratia facuta de presedintele Klaus Iohannis acesta vrea sa amplifice emotia in cazul tragediei de la Caracal, incercand sa provoace caderea guvernului. "Declaratia pe care a facut-o acum presedintele…

- "In aceasta seara vom vedea primele rezultate oficiale ale anchetei aflate in curs la Caracal, Ministrul Nicolae Moga urmand sa prezinte un raport detaliat al celor intamplate. Astazi a avut loc și prima ședința a comitetului interministerial in cadrul careia s-a stabilit structura raportului…

- Autor: Cornel NISTORESCU Ca un rege fara trecut și fara coroana, Klaus Iohannis a ieșit la rampa și a cerut modificarea legislației pina miine. Presupun ca a ințeles ca o parte din electorat, mica sau mare, ramine de vazut, ar putea susține pe altcineva. Și unde sa iși mai gaseasca susținatori? Dincolo…