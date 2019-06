Pe 18 iulie se implinesc 60 de ani de la executia lui Toma Arnautoiu - nume de care se leaga indisolubil miscarea de rezistenta anticomunista din muntii Romaniei. Dupa un an de anchete si interogatorii in beciurile Securitatii din Pitesti, locotenentul de doar 38 de ani a fost pus la zid si impuscat impreuna cu fratele lui, Petre si alti 14 barbati la penitenciarul Jilava. Trupurile lor au fost aruncate in gropi comune ramase necunoscute.