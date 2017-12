Stiri pe aceeasi tema

- Monitorii de schi din Poiana Brasov au facut spectacol, la deschiderea oficiala a sezonului de schi. Sambata seara, intr-un peisaj hibernal, instructorii au coborat cu torțele aprinse, partia Bradul, sub privile a zeci de turiști entuziasmați. Alaturi de reprezentantii scolilor de schi din Poiana Brasov…

- Partiile din Poiana Brasov au fost deschise oficial, sambata seara, monitorii de schi din Poiana coborand partia Bradul cu torte aprinse in maini. Tot sambata au fost deschise partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal, transmite corepondentul MEDIAFAX.

- Mara Banica a intrat in randul vedetelor care au incalcat traditia de a impodobi pomul in Ajunul Craciunului. Asa cum a recunoscut, ea a facut o exceptie anul acesta, dupa ce fiul ei a convins-o cu argumente solide ca trebuie sa faca bradul mai devreme. Vedeta a ales trei culori: rosu, auriu si argintiu,…

- Partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal sunt deschise, incepand din acest weekend, pentru turistii care au decis sa isi petreaca sarbatorile de iarna la munte. Stratul de zapada atinge 30 de centimetri, iar pe una dintre partii sunt pregatite si tunurile de zapada. O vreme excelenta pentru…

- Poiana Brasov va da startul distratiei pe partiile din statiune vineri, cand brasovenii si turistii sunt invitati la spectacolul „Poveste de Craciun in Poiana Brasov“. Capul de afis al evenimentului este trupa Directia 5, care va concerta pe o scena amplasata la baza partiei Lupul, iar punctul culminant…

- Metrorex si RATB, program de sarbatori. In perioada Craciunului si a Revelionului, Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori. Pentru cei care sunt interesati de oficiile postale si unitatile bancare, trebuie sa stie ca acestea sunt inchise de Craciun…

- Sotia lui Viorel Lis se pare ca este din ce in ce mai nerabdatoare cand vine vorba de sarbatorile de iarna. Cum a mai ramas putin timp pana la Craciun, blondina s-a fotografiat chiar langa bradul frumos impodobit intr-o tinuta de zile mari.

- Revoluționari, rude și prieteni ai celor care au murit in Decembrie 1989 au aprins, sambata seara, o cruce din candele in fața Operei. Marșul Libertații n-a mai avut loc, din pricina doliului național.

- Targul de Craciun de pe strada 31 august din Capitala este mai ceva decat o poveste. Zeci de culori multicolore au impanzit oraselul de basm.Zeci de oameni s-au adunat pentru a admira frumusețea Targului, iar copiii sunt pur și simplu incantați de ceea ce se petrece.

- In cadrul ceremoniei, ce a avut loc in Piața Tricolorului, drapelul național a fost coborat in berna, marcandu-se astfel și in Cealalta Capitala inceputul celor 3 zile de doliu național, in memoria Regelui Mihai I al Romaniei. De la ora 12:00, la Catedrala Reintregirii a avut loc slujba de parastas…

- Ursul care a venit de mai multe ori in luna noiembrie la cabana Postavarul, aflata la altitudinea de 1.604 metri, a devastat noaptea trecuta poarta de la sediul Salvamont din zona, incercand sa intre din nou in cabana, dar nu a reușit, a declarat marți administratorul Cabanei Postavarul, Rolf Truetsch,…

- A nins ca-n povesti in nordul, vestul si centrul tarii, la sfarsit de saptamana. In unele zone de munte, zapada masoara chiar si jumatate de metru, iar partiile s-au deschis. Atentie, insa, la drumurile pe care se circula in conditii de iarna! Sibiu. Iarna in toata regula la munte!…

- Singura partie de sanius si tubing din tara, dotata cu instalatie proprie de inzapezire artificiala, se afla la baza partiei Bradul din Poiana Brasov si este functionala, a precizat...

- Sezonul de schi continua in județul Alba. Partiile de la Șureanu se afla in condiții neașteptat de bune. Zapada exista din belșug, atat pe partii, cat și in zonele de off-piste, iar drumul este practicabil. Iubitorii sporturilor de iarna se pot bucura in sfarșit de mult așteptata iarna. Informații…

- Este sfașietor ce a vazut Codin Maticiuc la Spitalul Fundeni, acolo unde a mers sa impodobeasca bradul pentru copiii bolnavi de cancer de la Spitalul Fundeni. Codin Maticiuc, care traiește o poveste de dragoste cu Flavia Mihașan , de la emisiunea matinala de la Antena 1, este implicat activ in tot felul…

- Avand in vedere ca pe unele partii din Poiana Brașov s-a putut schia, in mini-vacanța de Ziua Naționala a Romaniei, a insemnat distractie pentru turisti, dar si primele accidente pe acestea. In cele patru zile, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a intervenit in patru cazuri in care schiorii s-au…

- Atmosfera sarbatorilor de iarna a inceput sa se simta in Israel. In Betleem, orasul in care, potrviti scrierilor sfinte, s-a nascut pruncul Iisus, a fost inaugurat bradul de Craciun.Ceremonia plina de culoare si lumina a adunat mii de oameni.

- Primarul general interimar, Silvia Radu, a ieșit la impodobit bradul din Piața Marii Adunarii Naționale. Aceasta spune ca pana in seara jucariile, care sunt aduse din Germania, vor fi amplasate pe brad.

- Simona Halep a caștigat doar din premiile obținute la turneele de tenis peste 20.000.000 de euro și a decis sa investeasca, printre altele, in imobiliare. Cea mai importanta achiziție a jucatoarei noastre pana in prezent este un hotel in Poiana Brașov. Conform ultimelor informații, ultima achiziție…

- Explozie intr-o casa din Sibiu din cauza unei acumulari de gaze, doua persoane fiind ranite in urma deflagrației. O explozie s-a produs, joi seara, intr-o casa din Sibiu, din cauza unei acumulari de gaze in locuinta. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au suferit arsuri, conform MEDIAFAX…

- Artista a avut parte de o primire speciala, la revenirea sa in țara, dupa concertele din New York și Sofia. Inna a fost uimita cand a vazut ca la aeroport a fost intampinata de mama sa și de o mulțime de prieteni și colegi. Inna s-a intors in țara in cursul zilei de joi, dupa ce a susținut concerte…

- Președintele Astrei, Dani Coman, a spus unde se transfera Alexandru Ionița. Fostul portar susține ca mijlocașul ofensiv mai are inca un an de contract cu echipa antrenata de Edi Iordanescu, iar conducerea clubului vrea sa-i propuna acestuia prelungirea contractului. Totuși, Coman susține ca Astra va…

- Marți seara , lucratori ai Administrarii Domeniului Public și Privat din cadrul Primariei orașului Cugir au adus si ridicat, pe platoul din fata Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din localitate, traditionalul Brad de Craciun. Bradul, cu un coronament deosebit, a fost adus de la Ocolul Silvic ,,Sapcea”…

- Partenerii din Romania si Serbia din cadrul Grupului Cyclo au stabilit patru trasee turistice care sa-i ajute pe vizitatori sa cunoasca mai bine Banatul. Proiectul de colaborare transfrontaliera este finantat din bani europeni si isi propune promovarea ofertei turistice transfrontaliere și stimularea…

- Veste buna pentru turiști și brașoveni: in minivacanța de 1 Decembrie se va schia in Poiana Brașov. „Avand in vedre condițiile meteo favorabile, ninsoarea și vremea rece, care ne-a permis sa producem zapada artificiala, am luat decizia de a deschide, in minivacanța de 1 Decembrie, partiile…

- Culmea turismului: Simona Halep n-a gasit loc de cazare in hotelul pe care il are in Poiana Brașov! Nr. 1 WTA s-a cazat in alta locație. Simona Halep a petrecut in weekendul trecut alaturi de familie, in stațiunea Poiana Brașov, acolo unde a achiziționat un hotel-pensiune, Drachenhaus. Simona Halep…

- Referendumul privind demiterea primarului Dorin Chirtoaca au provocat discutii aprinse intre exponentii diferitor partide politice. In timp ce liberalii considera ca acest plebiscit a fost o rasplata oferita PSRM de catre PDM pentru sustinerea sistemului electoral mixt, socialistii spun ca acest scrutin…

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca, în acest an, cluejnii vor avea parte de un brad de 17 metri înalțime în centrul orașului, cu ocazia sarbatorilor de iarna.”Un brad înalt de 17 metri a fost amplasat la începutul acestei saptamâni în Piața…

- Consiliul de Stat olandez a autorizat miercuri administrația orașului Amsterdam sa limiteze programul de funcționare a ''coffee shop''-urilor - cafenele specializate in vanzarea de droguri ușoare - aflate in proximitatea școlilor, informeaza AFP. ''Tribunalul din Amsterdam a decis ca primarul…

- Performanta Ighiu a pasit gresit pe „Cetate”, remizand cu CFR Cluj II, scor 1-1 (1-1) si drept consecinta a coborat pe ultima treapta a podiumului, fiind depasita la golaveraj de conjudeteana Industria Galda. Mai mult, „U” Cluj s-a distantat in ierarhie, avand cu doua puncte mai mult cu doua puncte…

- Pasionatii de schi asteapta cu sufletul la gura deschiderea noului sezon. Domeniul schiabil din Romania, chiar daca nu se ridica la standardele din tari cu traditie in domeniu, precum Austria, Italia, Elvetia si Franta, pune la dispozitia celor interesati suficiente oportunitati pentru practicarea sporturilor…

- Partiile si instalatiile de producere a zapezii artificiale din Poiana Brasov au fost deja pregatite pentru noul sezon, fiind acum in așteptarea temperaturilor scazute. Administratorul public al Brasovului a precizat ca este posibil ca instalatiile de producere a zapezii artificiale sa fie pornite…

- Persoanele care se vor duce sa se dea cu placa sau cu schiurile în Poiana Brașov vor trebui sa respecte un set nou de reguli pentru accesul și utilizarea domeniului schiabil din Poiana Brașov, altfel vor fi sancționate cu amenzi de la 1.000 la 2.500 lei.

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti are deschise, de luni, mai multe ghisee. Activitatea cu publicul se va desfasura in doua schimburi, intre 8.00 si 19.00, iar timp de patru ore cele doua schimburi se vor suprapune pentru a reduce timpul de…

- In noul regulament pentru utilizarea domeniului schiabil din Poiana Brașov, aflat in dezbatere publica, vor fi introduse contraventii si sanctiuni pentru incalcarea prevederilor, cu amenzi de pana la 2.500 de lei. Primele modificari introduse in Regulamentul privind conduita schiorilor pe domeniul schiabil…

- Registrul Auto Roman (RAR) va lucra cu publicul si in zilele de sambata, pana la sfarsitul anului. Masura a fost luata de conducerea RAR ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clienților, care se programea...

- Fondatorul Uniunii Salvati Romania, Nicusor Dan, anunța intr-o postare pe Facebook ca a refuzat invitatia de a participa la Congresul extraordinar al USR, care se desfasoara sambata la Poiana Brasov, deoarece nu ”poate gira cu prezenta un congres viciat, prin practici demne de PSD și PNL. ”Am fost invitat…

- Dupa controversatul scandal din strada de zilele trecute, Madalina Ghenea pare ca si-a revenit in mod spectaculos! Actrița a inceput din nou sa aiba proiecte, lucru care nu pare ca poate sa o bucure mai mult, arata imaginile Antena Stars.

- 13 deținuți incarcerați in Penitenciarul de Maxima Siguranța Margineni au fost eliberați, aseara, ca urmare a aplicarii prevederilor legii 169/2017 privind Post-ul Porți deschise la Penitenciarul de Maxima Siguranța Margineni! 13 deținuți au fost eliberați, aseara! apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Prezenta la Conferința Naționala de Farmacoeconomie și Management Sanitar - Ediția a IV-a, Sorina Pintea a explicat ce se intampla la instituția pe care o conduce. La Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris", unii medici ajung și la 20.000 lei salariu lunar. De ce? Pentru ca sunt…

- O experienta unica! Asa vorbesc elevii romani despre anul de studii din Statele Unite. Acum sunt inscrierile pentru cei care vor sa le calce pe urme. Sunt disponibile 25 de locuri. Odata ajunsi in America, tinerii sunt preluati de familii de acolo.

- Cunoscuți pentru fanatismul lor, dovedit de nenumarate ori in trecut, fanii bosniaci și-au dat din nou in spectacol in aceasta seara. Aceștia au fost prezenți in numar important in Estonia, acolo unde Bosnia joaca ultimul meci din preliminariile CM 2018. In timpul primei reprize, ultrașii bosniaci…

- Un barbat din comuna suceveana Ipotesti se zbate între viata si moarte dupa ce a coborât în fântâna din curtea casei pentru a scoate un baton de salam si o punga de lapte, ramânând fara aer. Barbatul în vârsta de 58 de ani obisnuia…

- Aproximativ 200 de elevi de la Școala Gimnaziala "Invațator Ion Mateescu" din Poiana Campina, insoțiți de cadre didactice, au mers pe 5 octombrie in excursie la Castelul Bran, la Poiana Brașov și la Brașov. Este al cincilea an consecutiv in care primarul Alin Moldoveanu organizeaza o astfel de excursie…

- Reprezentantii Primariei Brasov au inceput lucrarile de pregatire a domeniului schiabil de 24 de kilometri din Poiana Brasov pentru deschiderea noului sezon de schi. Daca temperaturile vor fi sub minus 4 grade Celsius, din noiembrie tunurile pot produce zapada artificiala. Administratorul…

- Școala de Balet Ovidiu Danci s-a deschis in urma cu un an in Bistrița. Balerinul a reușit sa iși indeplineasca un vis pentru care a dansat cu ani in urma la emisiunea «Dansez pentru tine». Datorita lui, copiii din județ au acum șansa sa se pregateasca intr-un mediu elitist, unde primeaza educația, pasiunea…

- Hotelul de cinci stele Athenee Palace Hilton a primit distinctia Romania’s Leading Hotel si premiul Romania’s Business Leading Hotel in cadrul celei de-a 24 editii a World Travel Awards Europe, eveniment in cadrul caruia se premiaza cele mai bune businessuri din industria de turism. …

- Consilierii judeteni s au intrunit, ieri, in sedinta ordinara, in sala "Remus Opreanuldquo; din cadrul Palatului Administrativ Consiliul Judetean Constanta. Printre cei prezenti s a aflat si deputatul Robert Turcescu. Sedinta CJC a fost condusa de vicepresedintele CJC Claudiu Palaz. In sala au fost…