Pârtie de schi ÎNCHISĂ. Decizia autorităților Autoritațile de la Brașov au decis sa inchida o partie de schi din Poiana Brașov. Este vorba despe partea inferioara a partiei Lupului. Masura a fost luata din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ploaie și vreme calda, și pentru a conserva stratul de zapada. Autoritațile au luat decizia inchiderii, in timpul saptamanii, a parții inferioare a partiei Lupului și, implicit, a circulației telescaunului Lupului. Partia va fi redeschisa in perioada week-end-ului. In acest moment se schiaza in condiții bune pe toate partiile din partea superioara a masivului, cu coborare pana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

