- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, noul partid, denumit Miscarea Romania Impreuna. Acesta a anuntat ca a depus documentele de infiintare la Tribunalul Bucuresti. Printre membrii fondatori se numara Dragos Pislaru, Vlad Voiculescu si Liviu Iolu.

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, unul dintre fondatorii partidului Mișcarea Romania Impreuna, a anunțat ca intenționeaza sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei din 2020. Anunțul a venit in ziua in care Dacian Cioloș a anunțat lansarea partidului din care face parte și Voiculescu.…

- Vlad Voiculescu va candida la alegerile locale din 2020. Fostul ministru al Sanatații a facut anunțul vineri dimineața, in cadrul unei emisiuni radio. „Da, in momentul asta m-am enervat suficient. O sa fac tot ce tine de mine”, a spus Vlad Voiculescu, vineri, in emisiunea „Morning Glory” a lui Razvan…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii in Cabinetul lui Dacian Ciolos si unul dintre membrii fondatori ai noului partid Miscarea Romania Impreuna, a anuntat, vineri, ca va candida la alegerile locale din 2020, mai exact la functia de primar al Municipiului Bucuresti.

- "Da, in momentul asta m-am enervat suficient. O sa fac tot ce tine de mine”, i-a raspuns Vlad Voiculescu lui Razvan Exarhu in emisiunea „Morning Glory”, informeaza News.ro.Vlad Voiculescu, 35 de ani, a initiat „reteaua citostaticelor”, alcatuita din voluntari care timp de mai multi ani…

- "Pe acest acest domn Daniel Zamfir l-am numit repetat un socialist ratacit in PNL: Am spus si despre Dacian Ciolos ca prin masurile luate, cand a fost premier, s-a comportat ca un socialist. In mod natural apartin aceleiasi grupari care nu cred in forta partidului de a castiga singur batalia…

- Sociologul Marius Pieleanu a vorbit la Antena 3, despre cine ar putea candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. Klaus Iohannis - candidat la președinția Romaniei - ar putea pleca…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat in aceasta saptamana ca in maxim doua saptamani va depune actele necesare pentru inscrierea unui nou partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Senatorul liberal de Timiș Alina Gorghiu apreciaza decizia fostul prim-ministru,…

- Dacian Ciolos, fostul premier al Romaniei, a anuntat miercuri, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, cu care va participa la alegerile europarlamentare de anul viitor, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Fostul primal al capitalei, Serafim Urechean exclude in totalmente ca va candida la alegerile locale din 20 mai, deoarece alegerile ar fi compromise și „nu se cauta un meneger pentru capitala, dar un politician nascut peste noapte sau in strada".

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca inca nu s-a gandit daca sa candideze la alegerile prezidențiale. Șeful Senatului a precizat ca și daca va decide sa iși depuna candidatura, inca este prea devreme pentru a face un asemenea anunț. Calin Popescu Tariceanu, prezent la o intalnire a partidului din județul…

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis sambata, la finalul Congresului partidului, un avertisment tuturor celor care doresc sa conteste rezultatul alegerilor, anuntand ca discutia asupra acestui subiect nu se mai poate face in interiorul partidului. "Eu imi doresc foarte mult ca dupa…

- Dupa decizia de achitare a presedintelui Ludovic Orban, acuzat de coruptie, dar gasit nevinovat, PNL intra, sau ar trebui sa intre, intr-o noua faza. Cu puteri sporite, eliberat psihic, scapand de suspiciunea de a se numara printre politicienii corupti, liderul PNL poate gandi pentru partid o noua strategie.…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni ca inca nu s-a hotarat daca va candida pentru o functie de conducere la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie. "In PSD cea mai importanta functie e aceea de membru. Am facut parte din echipa de campanie din 2016. Pana nu exista…

- Partidul nationalist de dreapta al lui Orban, Fidesz, incearca sa castige majoritatea parlamentara la alegerile din aprilie, campania electorala axandu-se pe un mesaj feroce anti-imigranti, cresterea salariilor si mai multi bani pentru pensionari. Cu toate acestea, Peter Marki-Zay, un politician incepator,…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, duminica seara, despre posibilitatea ca la congresul PSD sa se discute despre viitoarele alegeri prezidentiale si, respectiv, despre o candidatura a liderului social-democratilor, Liviu Dragnea. „In ceea ce priveste alegerile - avem doua randuri de alegeri,…

- Luigi di Maio este cel mai tanar vice-presedinte al Camerei Deputatilor din Parlamentul Italiei din toate timpurile si liderul partidului de drepta M5S (n.r – Miscarea 5 stele), partid care, conform sondajelor, va castiga alegerile din Italia din luna martie. In 2013, a fost ales ca…

- Liderul PAS, Maia Sandu, a declarat ca se va folosi de ocazia de a participa la alegerile locale din capitala, care se vor desfașura in aceasta primavara. Potrivit acesteia, doar in acest caz Chișinaul va fi eliberat de sub dominația Partidului Democrat.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris, miercuri, pe Facebook, din nou despre opțiunea lberalilor pentru alegerile prezidențiale viitoare. El este Klaus Iohannis. USR se mai gandește, iar o varianta ar fi Dacian Cioloș. Gorghiu crede ca o faramițare a opțiunilor dreptei face jocul PSD. „Vad ca USR reia…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- USR va avea un candidat la alegerile prezidentiale, care, probabil "va fi decis de un referendum intern in cadrul partidului", a declarat marti presedintele USR, Dan Barna, intr-un interviu pentru Adevarul . Barna mai spune ca "si Dacian Ciolos poate fi o varianta, la fel ca orice persoana cu notorietate".

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, afirma ca nu va admite repetarea scenariului din 2014, cind partidul sau a fost exclus din cursa electorala pe ultima suta de metri, comunica Noi.md. Politicianul a anunțat ca va inscrie in cursa electorala pentru acest an doua partide – Partidul Nostru și…

- Prezentatoarea TV Ksenia Sabciac, care candideaza pentru alegerile prezidențiale din Rusia, și-a anunțat intenția de a participa la alegerile pentru Duma de Stat in 2021. Imediat dupa alegerile din martie, ea va incepe sa-și formeze mișcarea.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. 'Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un partid…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei.”Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți…

- Presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca va participa luni la sedinta Comitetului Executiv National, iar mandatul pe care il are la aceasta intalnire este unul de pace si unitate. "Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta,…

- Florin Carciumaru, președintele PSD Gorj le transmite celor care s-au grabit sa vorbeasca despre desemnarea candidatului la Primaria Targu-Jiu la alegerile locale din 2020 ca aceasta nu este prioritatea partidului in acest moment. Carciumaru susține ca in acest moment in partid exista alte probleme…

- Premierul Ungariei Viktor Orban, care este impotriva intrarii imigrantilor in tarile UE, va participa vineri la o reuniune a partidului german Uniunea Crestin-Sociala (CSU), care se pregateste sa negocieze formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza site-ul cotidianului The Washington Post.

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite Agerpres.