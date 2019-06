Verzii germani, clasati pe locul doi in alegerile europene, cu 20,5% din voturi, au ajuns sambata pentru prima data in fruntea unui sondaj de opinie la nivel national, devansand Uniunea Crestin-Democrata (CDU, conservatoare) si, cu mult, Partidul Social-Democrat (SPD), informeaza AFP. Astfel, Verzii sunt creditati cu 27% din voturi, in crestere cu 9% intr-o saptamana, in raport cu un studiu precedent, potrivit sondajului Forsa realizat intre 27 si 31 mai, pentru posturile de televiziune RTL si n-tv. Ei devanseaza cu un procent CDU-CSU (26%, in scadere cu 2%), clasati in frunte in Germania in alegerile…