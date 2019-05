Stiri pe aceeasi tema

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…

- PSD lauda creșterea industriei IT din Romania care va depași 5 miliarde de euro„Industria romaneasca de IT crește puternic in guvernarea PSD! In 2019, dimensiunea industriei romanești de IT&C va depași 5.1 mld E, DUBLU fața de 2013, iar exporturile de software și servicii IT sunt…

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…