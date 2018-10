Stiri pe aceeasi tema

- Partidul prorus Armonia s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare desfasurate sambata in Letonia cu 19,4% din voturi, in fata unei aliante liberale prooccidentale For Development/For! (13,4%), potrivit unui sondaj efectuat la iesirea de la urne publicat de televiziunea nationala, relateaza…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 2.100 de locuri de munca, majoritatea in Spania, a anuntat, zilele trecute, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, angajatorii din Spania pun la dispozitia…

- China a dezmintit miercuri orice ingerinta in alegerile legislative din SUA, dupa cum a acuzat-o cu o zi inainte Donald Trump, dupa impunerea de taxe vamale chineze asupra produselor agricole ale statelor SUA care il sustin pe presedintele american, informeaza AFP preluata de Agerpres. "Oricine…

- Legislativul de la Chisinau a stabilit in sedinta de vineri, ultima din sesiunea primavara-vara, ca viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova sa aiba loc in data de 24 februarie 2019, in conditiile in care mandatul actualului for legislativ expira la sfarsitul lunii noiembrie a.c., informeaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este "foarte ingrijorat" de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, transmite EFE, preluata de agerpres. "Sunt foarte ingrijorat ca Rusia se va bate foarte tare pentru…

- Cu toate ca Florin Bratu, a declarat intr-o conferința de presa ca echipa sa nu are forța in noul sezon care va debuta vineri in Liga I sa lupte pentru campionat, antrenorul lui Dinamo a fost contrazis de Mirel Radoi. Managerul sportiv al naționalei de tineret „under 21” a ținut inaintea debutului Ligii…

- Oficial, conducerea PNL neaga existenta acestei liste. Liderul PNL, Ludovic Orban, deschide lista candidatilor la alegerile europarlamentare, iar podiumul este completat de Siegfried Muresan si Ionel Danca, doua achizitii recente in partid. De fapt, aceste doua locuri reprezinta motivul de scandal…

- Mașinile Dacia sunt de mare success in Marea Britanie! Autoturismele produse in tara noastra se situeaza pe primele 3 locuri in top 10 cele mai ieftin de intretinut. (Promotiile zilei la monitoare) Primul loc a fost ocupat de modelul Duster, urmat de Sandero si Logan, potrivit unui sondaj realizat…