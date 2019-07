Partidul presedinteului-comediant a obtinut majoritatea absoluta in Parlament, cu un scor record in istoria Ucrainei

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul prooccidental Servitorul Poporului, care poarta numele serialului de televiziune in care Zelenski juca un presedinte, a obtinut 42,4% din voturile exprimate, potrivit unor rezultate publicate de Comisia Electorala dupa numararea a aproape jumatate din buletinele de vot. Potrivit proiectiilor…

- Partidul noului președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, conduce în alegerile parlamentare anticipate cu 43,9% din voturi, un scor record, relateaza AFP. Zelenski spune ca prioritațile sale este sfârșitul razboiului din est care a facut peste 13.000 de morți în…

- Un sondaj privind intentia de vot a ucrainenilor arata ca, daca alegerile legislative anticipate ar avea loc în perioada imediat urmatoare, în noul Parlament de la Kiev ar intra sase partide. 51,3% dintre ucrainenii chestionati au declarat ca ar vota partidul presedintelui…

- Ultima ancheta a centrului de cercetare Reiting releva ca la fel de noul partid al fostului actor de comedie, 'Slujitorul poporului' ('Sluga naroda'),este creditat cu 41,1% din intentiile de vot, in usoara crestere de la inceputul lunii iunie. Dupa preluarea mandatului luna trecuta, Zelenski a dizolvat…

- Viitorul sef de stat si-a exprimat dorinta sa preia functia inainte de sfarsitul lui mai, pentru a dizolva Parlamentul si a convoca alegeri legislative anticipate cat mai rapid posibil, in contextul in care cota popularitatii sale este la un nivel inalt. Volodimir Zelenski, un umorist in varsta…

- Presedinta CEC, Tatiana Slipaciuk, a anuntat ca autoritatile nu au primit nicio plangere de natura sa poata modifica rezultatul scrutinului. Contracandidatul lui Zelenski, presedintele in exercitiu Petro Porosenko, a obtinut numai 24,45% din voturi, transmite agentia EFE. Conform legii, data investiturii…