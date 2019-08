Partidul Popular spaniol păstrează cu ajutorul extremei drepte conducerea regiunii Madrid Partidul Popular spaniol (PP), care a pierdut anul trecut conducerea guvernului de la Madrid in urma unui scandal de coruptie, si-a asigurat miercuri presedintia regiunii madrilene cu ajutorul voturilor extremei drepte, transmite AFP, potrivit Agerpres. Concurat de Ciudadanos (centru-dreapta) si de Vox (extrema dreapta), PP a obtinut rezultate slabe la alegerile legislative din aprilie, iar apoi la cele municipale si regionale din mai. Insa prin acorduri cu aceste doua formatiuni, popularii si-au mentinut intacta puterea in diviziunile administrative ale Spaniei, reusind chiar sa le smulga… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

