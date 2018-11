Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular European (PPE) va organiza un summit la Sibiu in 2019, inainte de data de 9 mai, cand este programat primul summit european in oras, a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al PPE, eurodeputatul Siegfried Muresan. "In 9 mai 2019 va avea loc…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut, vineri, o greșeala la Sibiu, spunand "Summit NATO" in loc de "Summit UE", care va avea loc la Sibiu, de Ziua Europei, informeaza MEDIAFAX.Sorina Pintea a vorbit, la o conferința de presa, despre vizita pe care a facut-o vineri la ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Sibiu, ca nu va putea fi reabilitat integral, pana la Summit-ul din mai 2019, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din oras, unde se lucreaza la modernizarea mai multor sectii, adaugand ca mai exista insa cladiri vechi de peste o suta de ani,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, in plenul Parlamentului European, ca romanii sunt conectati la valorile democratice si si-au facut auzita vocea atunci cand a fost nevoie, ca tanara generatie crede in Europa si ea hraneste optimismul. ”In urma cu 11 ani, cand Romania se alatura UE,…

- Disputele politice de acasa deservesc Romaniei, care va trebui sa exercite presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene intr-un context intern deloc prielnic. Este analiza pe care o face ambasadorul Germaniei la Bucuresti, care aminteste ca recentele atacuri la adresa minoritatii germane nu sunt…

- Având ca tema leadership-ul feminin în IT, cea de-a treia ediție a Digital Romanian International Forum a abordat teme cheie din peisajul digitalizarii. Înalți oficiali din mediul guvernamental european și transatlantic au negociat cu reprezentanți marcanți ai mediului privat pentru…

- Parlamentul European va dezbate, in plenul de la inceputul lunii octombrie, asupra protestelor violente din 10 august, a anuntat, pe Facebook, europarlamentarul Siegfried Muresan. De regula, la astfel de discutii poate participa si premierul tarii respective, in acest caz premierul Viorica Dancila.

- Președintele Coreei de Nord și omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in se vor intalni in Phenian in perioada 18-20 septembrie pentru a discuta despre „masuri practice” in vederea denuclearizarii, a transmis Chung Eui-yong, consilier pentru Securitate sud-coreean, relateaza Reuters, conform Mediafax.Liderul…