Partidul Popular European a castigat scrutinul europarlamentar si cere presedintia Comisiei Europene Partidul Popular European (PPE) se claseaza pe primul loc in urma scrutinului pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, conform proiectiilor realizate pe baza sondajelor efectuate la iesirea de la urne.



Pentru legislatura 2019-2024, Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta) este creditat cu 178 de locuri din totalul de 751 ale Parlamentului European, in scadere fata de 216 mandate in mandatul actual (2014-2019).



In urma acestor rezultate, PPE a reclamat presedintia Comisiei Europene (CE).



"Noi am castigat alegerile europene, iar 'Spitzenkandidat'-ul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular European (PPE) se claseaza pe primul loc in urma scrutinului pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, conform proiectiilor realizate pe baza sondajelor efectuate la iesirea de la urne.Pentru legislatura 2019-2024, Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta)…

- Un partid politic la nivel european este compus din partide nationale si persoane, fiind reprezentat in mai multe state membre. In cursa electorala pentru scrutinul european se inregistreaza partide politice nationale, dar adesea sunt asociate cu un partid politic european. Dupa alegeri, vor adera…

- "@guyverhofstadt minte: Grupul ALDE din Parlamentul European nu a luat niciodata in considerare si, evident, niciodata nu a decis sa expulzeze ALDE Romania. Statutar, acest lucru nu s-ar putea intampla, atata timp cat suntem membri ai Partidului ALDE. Ambitia lui Verhofstadt pentru unele pozitii…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega, membru in Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a prezentat o serie de masuri menite sa imbunatațeasca viața cetațenilor in Uniunea Europeana.Vezi și: Traian Basescu profețește un CUTREMUR pe scena politica: va fi vai și amar de Dragnea!…

- Europarlamentarul Laurentiu Rebega, vicepresedinte Pro Romania si membru in Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni, a fost trimis joi in judecata intr-un dosar de coruptie, anunta DNA. Rebega a fost ales in Parlamentul European pe listele PSD. Comunicatul integral al DNA: Procurorii din cadrul…

- Europarlamentarul Laurentiu Rebega, vicepresedinte Pro Romania si membru in Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni, a fost trimis joi in judecata intr-un dosar de coruptie, potrivit portalului Inaltei Curti. Alaturi de Rebega au mai fost trimise in judecata alte 6 persoane.…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte Pro Romania și membru in Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a depus 19 amendamente la raportul privind eliminarea practicilor comerciale neloiale in lanțul de aprovizionare cu alimente. ”Pe data de 12 martie 2019, Parlamentul…

- # Infloreste turismul electoral inainte de alegeri La invitația europarlamentarului Gabriela Zoana de la PSD, raportor din partea grupului politic S&D (Alianța Progresista a Socialiștilor și Democraților), un grup de jurnaliști din Argeș, care s-a alaturat colegilor din presa scrisa și radio-tv din…