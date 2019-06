Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Republica Moldova a anuntat vineri, 14 iunie, ca renunta la guvernare. Guvernul Filip isi depune mandatul, potrivit unui anunt oficial, insa transmite ca Guvernul Maia Sandu nu este legal, iar orice decizie luata de acesta este ilegala.Stire in curs de actualizare.…

- Traian Basescu afirma ca Romania ar fi trebuit sa fie prima tara care sa recunoasca Executivul condus de Maia Sandu, in Republica Moldova, iar organizatiile internationale ar trebui sa clarifice deciziile CCM. ”Din punctul meu de vedere, Romania trebuia sa fie prima tara care trebuia sa recunoasca Guvernul…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, face apel la functionarii publici, la colaboratorii structurilor de forta, la militari, sa lanseze procesul de transmitere pasnica a puterii si in fiecare minister, departament, agentie, sa fie luate decizii de recunoastere a noului Guvern, iar acestea sa…

- Reporterul Libertatea se afla la Chișinau, unde a stat de vorba cu personajele-cheie ale crizei politice din Republica Moldova. Deputatul Dumitru Alaiba, din partea Blocului ACUM, care sustine Guvernul Maia Sandu, a explica modul in care vede alianta anti-PDM situatia de la Chisinau. El a spus ca Partidul…

- Președinții raioanelor Florești, Falești, Drochia, Cahul și Cantemir, dar și primariile din aceste raioane, condamna actul de tradare al alianței Kozak: Moldova nu e de vânzare! Tot mai mulți primari și președinți de raioane din întreaga țara își exprima susținerea pentru…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat o declaratie duminica, 9 iunie, prin care anunta ca Partidul Democrat din Moldova a uzurpat puterea de stat. Parlamentul a declarat Guvernul lui Pavel Filip in afara legii si a indemnat structurile de forta sa treaca de partea Guvernului Maiei Sandu.

- Descinderile la Chisinau ale comisarului european Johannes Hahn, a vicepremierului rus Dmitri Kozak și a directorului Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Bradley A. Freden, sunt menite sa medieze formarea unei coalitii PDM-PSRM în Parlamentul de la Chisinau.…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…