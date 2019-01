Stiri pe aceeasi tema

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o înfrângere în legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, să reprogrameze…

- Fortat de parlament, guvernul britanic a publicat miercuri avizul juridic complet intocmit asupra acordului privind Brexitul incheiat cu UE. Conform acestui aviz, exista avertimentul ca Regatul Unit risca sa ramana captiv in negocieri fara sfarsit cu blocul comunitar daca aplica asa-numitul mecanism…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Unul dintre cei zece membri ai DUP in legislativul britanic, care sustin guvernul May, Donaldson a declarat pentru BBC ca nu se teme de noi alegeri nationale in cazul in care eventuala respingere in parlament a acordului propus de sefa executivului de la Londra va forta tara sa organizeze un nou…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- ''Michel Barnier a explicat ca eforturile intense din aceste negocieri continua, dar ca nu s-a ajuns inca la un acord'', a indicat Consiliul UE intr-un comunicat, in contextul multiplicarii in ultimele zile a speculatiilor legate de sansele unui acord rapid intre Bruxelles si Londra. ''Cateva…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP, preluata…

- Patru ministri care sustin ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times, citat de Reuters. Potrivit unor surse britanice ale publicatiei, UE a respins planul May privind un mecanism independent de supraveghere…