Stiri pe aceeasi tema

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters, informeaza News.ro.Foster, al carei partid sustine guvernul May…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu va renegocia acordul pentru Brexit daca Parlamentul britanic respinge versiunea curenta a acordului privind condițiile ieșirii Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.„Nu cred…

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Acordul pe tema Brexit propus de premierul Theresa May este inadecvat, lumea va fi "ingrozita", afirma Samuel Wilson, un deputat din cadrul formatiunii nord-irlandeze Partidul Democratic Unionist (DUP), care asigura majoritatea Guvernului conservator de la Londra in Camera Comunelor, potrivit Mediafax.…

- Executivul Uniunii Europene urmeaza sa propuna marti ca britanicii sa aiba posibilitatea de a calatori in blocul comunitar fara vize dupa Brexit, au indicat surse diplomatice si oficiali de la Bruxelles, citati de Reuters. Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP, preluata…

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale. Acest lucru nu ar fi in interesul national'', a spus…

- 'Intepatura' cancelarului - asa cum o califica AFP - intervine dupa ce premierul britanic Theresa May a considerat 'inacceptabila' respingerea propunerilor sale de catre liderii UE la summitul informal de la Salzburg si a vorbit despre 'impasul' in care se afla negocierile. 'Avem intre sase si opt…