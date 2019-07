Alte patru partide ar urma sa depaseasca pragul de 5% de voturi necesare pentru a intra in Parlament, potrivit sondajului realizat la iesirea din sectiile de votare de catre consortiul "Exit Poll National" care reuneste trei institute de sondare a opiniei publice.



Ucrainenii au votat duminica in cadrul alegerilor legislative anticipate al caror favorit este partidul noului presedinte Volodimir Zelenski, relateaza Reuters, dpa si AFP.



Formatiunea recent creata si denumita ''Slujitorul poporului'' - dupa numele unui serial televizat in care Zelenski interpreteaza rolul unui…