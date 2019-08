Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu ramane fara rival in cursa pentru prezidențiale! Mihail Neamțu anunța sambata seara pe Facebook ca, deși a primit mii de mesaje care l-au incurajat sa candideze la alegerile pentru Cotroceni, il va susține pe Theodor Paleologu in cursul alegerilor din aceasta toamna. PMP il va desemna,…

- „PSD și-a lansat azi candidatul pentru prezidențiale! Prin urmare, fiecare organizație are obligația sa-și mobilizeze la maxim toate structurile. Și toți oamenii! Sa-și asume fiecare șef din teritoriu rezultatul final. Pentru ca așa ați decis, susținut și votat! In unanimitate!”, a scris Codrin Ștefanescu,…

- Codrin Ștefanescu a afirmat sâmbata, dupa ce PSD a validat-o în Congres pe Viorica Dancila drept candidatul partidului la prezidențiale, ca fiecare lider de filiala ar trebui sa se mobilizeze și sa își asume rezultatul final.„PSD și-a lansat azi candidatul pentru prezidențiale!…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, reafirma ca singura solutie ca "Stanga (PSD, ALDE si Pro Romania)" sa se lupte cu sanse reale pentru victorie la alegerile din noiembrie este "sa se uneasca in spatele unui singur candidat". Ponta a postat pe Facebook discursul pe care il pregatise…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a anunțat in aceasta seara, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va candida ca independent la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an. "Voi candida ca independent la alegerile prezidențiale din acest an, cu susținerea tuturor celor care cred in…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu vine cu o propunere inedita pe Facebook. Dupa ce premierul și președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca PSD face un sondaj pentru a vedea care sunt cei mai bine plasați posibili candidați din partea social - democraților, Ștefanescu vine cu o…

- Deputatul Liviu Plesoianu si-a anuntat, luni, candidatura la functia de presedinte al PSD si o acuza pe Viorica Dancila ca "e pe cale sa predea partidul, cu arme si munitii". "Aseara, urmarind-o pe doamna Dancila incurcandu-se in cuvinte cand a fost intrebata despre "statul paralel", m-am lamurit definitiv:…

- Declaratii unui om care isi anunta imfrangerea. Liviu Dragnea a spus ca nu sunt niste rezultate care sa bucure PSD:ldquo;Eu in viata mi am asumat si ce am facut si ce nu am facut, dar nu imi asum astfel de lucruri pe Facebook, ci intr o discutie serioasa in CEXIntrebarile la referendum au fost facute…