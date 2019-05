Partidul lui Tăriceanu cere retragerea din ALDE european Informația ca partidul condus de Calin Popescu Tariceanu a solicitat retragerea din ALDE european a fost confirmata pentru Mediafax de liderii formațiunii președintelui Senatului. „ALDE Romania nu mai este membru al partidului ALDE european, dupa ce nu a mai așteptat decizia iminenta de a fi exclus, retragandu-se de bunavoie. Așteptam cu interes și decizia Socialiștilor europeni in legatura cu PSD, cu care au inghețat relațiile inainte de alegeri, dar și decizia PPE legata de iliberalii de la Fidesz. La fel ca Romania, Europa are nevoie sa inceapa sa-și construiasca viitorul pe curat.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

