- Negocierile intre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana si CUP pentru formarea unui guvern in Catalonia au progresat considerabil in ultimele ore, arata ziarele spaniole. Elsa Artadi, bratul drept al lui Carles Puigdemont, l-ar putea reprezenta pe presedintele demis de la presedintia Cataloniei,…

- Prezenta in Belgia a separatistului catalan Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea spaniola Catalonia de la distanta ar putea, pe termen lung, sa afecteze 'relatiile...

- Ministerul Justitiei are promisiunea unui sprijin politic si angajamentul Guvernului si al Parlamentului pentru reforma judiciara, a declarat sefa cabinetului ministrului Justitiei, Rodica Secrieru, in cadrul emisiunii „Cutia neagra” de la TV8, transmite IPN.

- Vicepresedintele Guvernului spaniol i-a cerut miercuri sefului Parlamentului catalan sa renunte la sustinerea candidaturii lui Carles Puigdemont la conducerea regiunii si sa lanseze consultari in vederea gasirii unui nou aspirant, relateaza AFP:Destituit la sfarsitul lui octombrie de la presedintia…

- 'In cazul Spaniei, Comisia Europeana nu are nicio critica privind statul de drept, sistemul ei democratic si respectarea drepturilor omului', a indicat Timmermans, potrivit agentiei EFE, in interventia sa la sesiunea plenara a Comitetului Regiunilor (CdR). Aceasta reactie a venit ca raspuns…

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat…

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat posibil"…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP."Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea…

- Tinerii din Partidul „Platforma Demnitate și Adevar" cer Guvernului sa faca publica lista beneficiarilor fraudei din sistemul bancar, sa porneasca o ancheta internaționala și sa-i traga la raspundere pe cei vinovați, și sa le confiște averilor acestora. O petiție in acest sens a fost depusa astazi la…

- Carles Puigdemont si alti fosti ministri din cabinetul sau s-au intalnit astazi la Bruxelles cu presedintele Parlamentului catalan, pentru a discuta despre noul guvern pe care acesta ar vrea sa-l formeze si sa-l conduca din exil. Carles Puigdemont a fugit in Belgia la scurt timp dupa declararea ilegala…

- Ministrul de interne al Spaniei a dat marti asigurari ca fortele de ordine spaniole sunt in alerta maxima ''peste tot'' in tara, pentru a-l impiedica pe liderul secesionist catalan Carles Puigdemont sa se intoarca incognito ''cu elicopterul, la bordul unui planor sau ambarcatiune''…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus pe Carles Puigdemont, autoexilat din octombrie la Bruxelles, la conducerea regiunii si vrea sa se intalneasca cu prim-ministrul spaniol Mariano Rajoy pentru a discuta despre „situatia anormala” din forumul decizional al regiunii.

- Carles Puigdemont a ajuns in Danemarca, luni, ignorand amenintarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- Cele mai importante doua partide proindependenta din Catalonia au anuntat ca il vor nominaliza pe fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii autonome din nord-estul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Scenarii politice posibile Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Conducerea PSD l-a propus pe vicepremierul Paul Stanescu pentru a asigura interimatul la Palatul…

- Autonomia Cataloniei va ramane suspendata daca separatistul Carles Puigdemont va incerca sa guverneze de la Bruxelles, a avertizat luni seful guvernului spaniol Mariano Rajoy, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Mariano Rajoy a declarat, in fata membrilor partidului sau, ca viitorul sef al guvernului…

- Debarcarea lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului l-a facut pe fostul presedinte Traian Basescu, sa-l 'distruga' pur si simplu pe Liviu Dragnea. In direct pe B1TV, Basescu l-a facut praf pur si simplu pe Dragnea si a anuntat o adevarata apocalipsa pentru Romania.Citeste si: ALERTA – Conducerea…

- Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a amenintat ca va reimpune reguli directe Cataloniei, daca liderul separatist Carles Puigdemont va incerca sa guverneze din Belgia, unde traieste intr-un exil pe...

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a amnunțat ca va propune modificarea procedurilor de achiție in domeniul inzestrarii Armatei. Tariceanu dorește stabilirea unui offset (producerea pe plan local a echipamentelor achiziționate) de 80% in contractele de achiziții, spre deosebire de felul…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului Apelor si Padurilor. Intrebat la finalul Comitetului Executiv National al PSD cand va trimite la Cotroceni propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor,…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, susține in tabara social-democrata este nevoie de un Congres extraordinar pentru a se schimba echipa de conducere. Chirica e de parere ca la Comitetul Executiv National al PSD de luni „ar trebui in primul rand sa fie o sedinta de bilant pentru anul care tocmai s-a scurs,…

- Administrația publica locala va fi o reforma fundamentala. Declarația a fost facuta de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul unui interviu pentru Publika.md. Oficialul a precizat ca schimbarile in administrația publica locala sint de fapt o continuitate a reformei Guvernului care a avut loc in…

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe premierul Mihai Tudose ca vrea sa „bage pumnul in gura” pietei libere cu ajutorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura…

- Prima runda de vot in legislativul catalan pentru alegerea presedintelui regiunii trebuie sa aiba loc in urmatoarele zece zile, a mentionat Rajoy. De indata ce parlamentul este format, membrii sai trebuie sa desemneze un candidat pentru a conduce guvernul regional, care trebuie sa treaca apoi…

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Va fi o noua zi de foc pentru Catalonia. Cetatenii regiunii secesionista vor merge, joi, la urne pentru a-si alege noul guvern. Aflat în exil, în Belgia, fostul lider catalan, Carles Puigdemont, si-a îndemnat sustinatorii sa iasa la vot. Cele mai recente sondaje, însa,…

- Dupa un an de activitate, Igor Dodon a susținut o conferința de presa în care s-a laudat cu rezultatele activitații „fructuoase”. Dodon spune ca nu a reușit sa-și îndeplineasca promisiunile din campania electorala, pentru ca ar fi fost împiedicat de catre actuala guvernare.…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a declarat marti la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-si asume riscul' de a reveni in…

- Sindicatele din Cartel Alfa si BNS anunta ample actiuni de protest, ce ar urma sa se desfasoare in aceste zile, marti si miercuri, in fata Guvernului. La ele ar urma sa participe si membrii ai Sindicatului Automobile Dacia, care face parte din Blocul National Sindical (BNS). Subiectul protestelor anuntate…

- Premierul Pavel Filip a prezidat astazi sedinta Consiliului national pentru reforma administratiei publice, la care au participat membri ai Guvernului, ai Parlamentului si reprezentanti ai partenerilor de dezvoltare.

- Curtea Suprema de la Madrid a renuntat la mandatele de arestare europene emise pe numele fostului lider al Cataloniei si a patru fosti membri ai Cabinetului sau. Judecatorul de instructie a decis sa mentina totusi mandatul de arestare spaniol impotriva acestora, ceea ce inseamna ca cei cinci…

- Spania afirma ca ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres. Judecatorul de instrucție menține totuși mandatul de arestare spaniol impotriva lor, astfel ca ei vor fi reținuți…

- Graham, membru al Comisiei pentru Servicii Armate din Senatul american, a precizat ca va cere Pentagonului sa nu trimita noi trupe in Coreea de Sud. ”Este o nebunie sa trimiti femei si copii in Coreea de Sud, tinand cont de provocarile Coreei de Nord. Vreau ca Pentagonul sa nu mai trimita…

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare, vor ramane in Belgia cel putin pana la 21 decembrie, data la care sunt programate alegerile regionale din Catalonia, a anuntat avocatul Jaume Alonso-Cuevillas, conform eldiario.es,…

- La referendumul din 1 octombrie, "noi, catalanii, am demonstrat lumii intregi ca avem capacitatea si dorinta de a deveni un stat independent. Iar in data de 21 decembrie, vom ratifica acest lucru", a afirmat Puigdemont. Carles Puigdemont si-a inceput campania electorala la un hotel din Oostkamp, localitate…

- Alegerile regionale din 21 decembrie, din Catalonia, vor permite ratificarea dorintei catalanilor de a trai intr-un stat independent, a declarat, sambata, Carles Puigdemont, care a inceput in Belgia campania electorala si si-a prezentat lista, transmite agentia Belga, citata de dhnet.be.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca asa-zisa reforma fiscala a creat incertitudini de natura sa afecteze increderea investitorilor. "Exista o serie de ingrijorari la nivelul oamenilor de afaceri cu privire la asa-zisa reforma fiscala impusa de PSD. Sunt masuri care au creat incertitudini…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care este abilitat sa emita ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare Executivul a aprobat miercuri un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacante parlamentare.…

- Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, reacționeaza sambata, pe Facebook, dupa ce Liviu Pop a declarat astazi ca in ultimii 10 ani au finalizat liceul 1,9 milioane de copii și aproape 900.000 dintre ei nu au luat examenul de bacalaureat. Daniel Funeriu susține ca grație lui un milion de tineri…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont va avea, astazi, prima audiere in fata magistratilor belgieni care vor decide daca va fi trimis sau nu in Spania, scrie digi24.ro.Carles Puigdemont este obligat sa se prezinte la audiere.

- Președintele Iohannis are parerea sa despre reforma fiscala, iar Guvernul alta, aceasta fiind cea buna dupa cum considera atat sindicatele cat și patronatele, a declarat joi seara premierul Mihai Tudose. El a afirmat ca nu a mai discutat în ultima perioada cu șeful statului.…

- Stimați membri ai Parlamentului Romaniei, Se destrama manipularea! Nu cresc costurile firmelor, nu scad salariile. Modificarile Codului Fiscal, adoptate deja Guvern, sunt in beneficiul companiilor și angajaților. O prima recunoastere a venit de la o multinaționala – unul dintre cei mai mari angajatori…

- Viktor Orban a promis duminica sa-si transforme tara in mod „ireversibil“ in noul mandat de patru ani la conducerea Guvernului ungar, un mandat care urmeaza sa fie consfintit la alegerile parlamentare din primavara anului viitor.

- Premierul conservator spaniol, Mariano Rajoy, a declarat ieri, la Barcelona, ca a demis guvernul separatist al Cataloniei și a convocat alegeri anticipate in aceasta regiune autonoma – dar deocamdata pusa sub tutela de Madrid – pentru a pune capat „delirului” separatiștilor dupa ce „toate caile au fost…

- 'Trebuia sa recaștigam respectul fața de libertate și conviețuire și devenise urgenta restabilirea autoguvernarii și a interesului general', a pus Rajoy in prima sa vizita in capitala Cataloniei dupa ce parlamentul acesteia a votat declarația de independența, el venind acolo pentru a-l susține pe…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy merge in Catalonia prima data dupa izbucnirea crizei și la doar cateva ore dupa un protestul uriaș care a avut loc, sambata seala in Barcelona, scrie BBC News. Rajoy, va vizita Catalonia pentru prima data de cand a impus controlul direct asupra regiunii din nord-estul…