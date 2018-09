Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta considera ca, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, a disparut ultima speranta de reformare din interior a partidului. "PSD a pierdut / Dragnea a castigat / ultima speranta de reforma din interior a disparut (...). Romania pierde insa cel mai mult:…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat ca va prezenta, luni seara, intr-o emisiune la B1 TV, fotografia integrala cu Dragnea, Maior și Laura Codruța Kovesi. El ii transmite lui Dragnea ca in cazul in care va mai pune oameni sa spuna ca pozele sunt trucate, atunci va scoate la iveala și alte fotografii.…

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP preluat de agerpres.Victor Ponta il DISTRUGE pe Dragnea: mai scoate o POZA din arhiva negocierilor cu statul paralelIntr-un…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a sustinut joi, la Constanta, ca modul in care coalitia de guvernare a votat Legea off-shore, pentru exploatarea resurselor naturale ale Romaniei din platoul continental al Marii Negre, denota satisfacerea intereselor unui grup in detrimentul necesitatilor statului…

- Presedintele PNL Mures, senatorul Cristian Chirtes, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea sa va sesiza Avocatul Poporului in cazul ordonantei de urgenta care cuprinde ordinul de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic 'II. Rakoczi Ferenc' din Targu Mures, scrie Agerpres."Joia…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca, in acest moment, singurele proiecte de infrastuctura rutiera care sunt inaugurate sunt cele semnate in perioada in care el era premier. Ponta arata ca in actuala guvernare nu s-au semnat contracte pentru alte proiecte și Romania va avea o perioada in…

- Victor Ponta a declarat intr-o emisiune TV ca presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a pus conditii pentru votul Legislativului. "Categoric, pierzatorul acestei motiuni este domnul Orban. Castigatorul acestei motiuni este domnul Tariceanu si eu sper ca si Pro Romania, cu Sorin Cimpeanu,…