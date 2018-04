Stiri pe aceeasi tema

- Doua partide mari din Germania au confirmat, duminica, ca au obținut date despre alegatori de la Deutsche Post, fostul gigant poștal deținut de stat, in periada premergatoare alegerilor din 2017. Unul dintre cele doua partide este Uniunea Creștin Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, iar celalalt…

- Doua mari partide politice germane au confirmat duminica ca au obtinut date despre alegatori de la Deutsche Post, fostul gigant postal detinut de stat, in perioada premergatoare alegerilor din 2017, informeaza dpa. Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel si Partidul Liber-Democrat…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi premiul "Franz Josef Strauss" din partea Fundatiei Hanns Seidel din Germania, pentru lupta impotriva coruptiei, consolidarea statului drept si a democratiei, relateaza agentia DPA, preluata de Mediafax.Fundatia Hanns Seidel este afiliata Uniunii Crestin-Sociale…

- Parlamentari ai AfD au depus in Bundestag o motiune care solicita un control frontalier mai strict si 'permanent', dar documentul a fost respins cu 544 de voturi impotriva, 84 pentru si trei abtineri.Obiectivul AfD a fost de a forta partidele conservatoare - Uniunea Crestin-Democrata (CDU),…

- Bundestagul (camera inferioara a parlamentului german) a respins vineri o motiune depusa de partidul populist de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD) prin care se cerea o reforma a masurilor de control la frontiere, relateaza vineri DPA. Parlamentari ai AfD au depus in Bundestag…

- Bundestagul (camera inferioara a parlamentului german) a respins vineri o motiune depusa de partidul populist de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD) prin care se cerea o reforma a masurilor de control la frontiere, relateaza vineri DPA. Parlamentari ai AfD au depus in Bundestag o…

- Angela Merkel a fost votata cancelar al Germaniei pentru a patra oara consecutiv, la aproape sase luni de la alegerile parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . Merkel a castigat 364 de voturi dintre cele 709 disponibile in prima runda de voturi in Parlament, cu 11 mai mult decat este necesar…

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters. Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva dnei…

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters. Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva dnei Merkel…

- Functia de ministru al muncii in noul guvern de la coalitie de la Berlin va fi ocupata de Hubertus Heil, au declarat vineri surse din Partidul Social-Democrat (SPD) pentru dpa. In prezent, Heil este membru al Bundestagului (camera inferioara a parlamentului federal german), din partea landului Saxonia…

- In prezent, Heil este membru al Bundestagului (camera inferioara a parlamentului federal german), din partea landului Saxonia Inferioara. De asemenea, este de asteptat ca actualul ministru al familiei, Katarina Barley, sa detina portofoliul justitiei, functie ocupata in 'guvernul Merkel…

- "La aproape sase luni dupa alegerile (legislative de la 24 septembrie 2017, alegatorii) au dreptul sa se astepte sa se intample, in sfarsit, ceva", a declara Merkel, a doua zi dupa ce membrii Partidului Social Democrat (SPD) au aprobat acordul de coalitie cu conservatorii sai, asigurandu-i astfel…

- Germania a reusit sa iasa din criza politica in care a intrat dupa alegerile parlamentare din toamna. Cancelarul german, Angela Merkel, va forma cel de-al patrulea Guvern, dupa ce Partidul Social-Democrat din opozitie a votat in favoarea unei coalitii cu Uniunea Crestin-Democrata.

- Cancelarul german Angela Merkel va putea forma al patrulea guvern pe care il conduce dupa ce social-democratii din opozitie au votat in favoarea unei coalitii cu Uniunea Crestin-Democrata, partidul cancelarului german. Votul, la care au participat 464.000 de membri ai partidului, pune capat celor cinci…

- Potrivit anuntului, 66,02% din cei aproape 464.000 de membri ai SPD s-au declarat in favoarea acordului incheiat luna trecuta de conducerea partidului cu CDU/CSU (Uniunea Crestin Democrata si formatiunea-sora din landul Bavaria, Uniunea Crestin Sociala). La vot au luat parte 78,4% dintre membrii…

- Membrii Partidului Social-Democrat (SPD) au aprobat, duminica, noul acord de coalitie guvernamentala cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), condusa de cancelarul Angela Merkel, informeaza presa germana.

- Cei 464.000 de membri ai SPD voteaza prin corespondenta daca vor sustine decizia conducerii partidului lor de a reinnoi pentru inca patru ani 'marea coalitie' care a preluat conducerea in 2013. Rezultatul consultarii este asteptat duminica. Conservatorii, intre care Uniunea Crestin Democrata…

- O majoritate stransa a alegatorilor Partidului Social-Democrat german (SPD) sunt in favoarea reeditarii "marii coalitii" dintre social-democratii germani si conservatorii cancelarului Angela Merkel, a aratat un sondaj facut public miercuri, transmite Reuters. Potrivit sondajului realizat de institutul…

- ''Contractul de coalitie este aprobat cu 27 de voturi impotriva si toti ceilalti din cei 975 delegati prezenti, toti ceilalti fiind in favoarea'' aliantei, a anuntat Armin Laschet, unul dintre liderii CDU, la finalul procedurii de vot desfasurate prin ridicarea mainii.In congresul desfasurat…

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, a aprobat luni acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), ceea ce o aduce pe Merkel cu un pas mai aproape de al patrulea mandat de sefa a guvernului de la Berlin, transmit Reuters si AFP. ''Contractul de coalitie…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa se reuneasca in congres luni la Berlin, unde reprezentantii vor decide daca vor aproba urmatorul guvern de coalitie al tarii, informeaza dpa. Un total de 1.001 delegati vor vota daca vor accepta acordul de coalitie obtinut…

- Cancelarul german Angela Merkel a confirmat ca il va numi in viitoarea echipa ministeriala pe Jens Spahn, principalul sau critic din propriul partid, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), daca social-democratii vor aproba intrarea intr-o noua 'mare coalitie' de guvernare cu conservatorii, transmite Reuters,…

- Cancelarul german Angela Merkel a confirmat ca il va numi in viitoarea echipa ministeriala pe Jens Spahn, principalul sau critic din propriul partid, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), daca social-democratii vor aproba intrarea intr-o noua 'mare coalitie' de guvernare cu conservatorii, transmite…

- Rezultatul votului devine constrangator daca cel putin 20% din membri isi exprima optiunea, un procent care a fost atins in primele trei zile de la declansarea operatiunii de votare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a SPD pentru postul public ARD. Comitetul executiv al partidului,…

- Sondajul, facut de Insa la cererea ziarului Bild, arata ca AfD beneficiaza de o sustinere de 16% fata de SPD cu 15.5%, valoarea cea mai scazuta din istoria SPD. Alianta CDU-CSU condusa de Angela Merkel a ajuns la 32%, cu o crestere de 2.5 puncte procentuale fata de saptamana trecuta.Sondajul…

- Pentru prima oara, partidul german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) devanseaza intr-un sondaj partidul social-democrat (SPD), chemat sa guverneze cu conservatorii condusi de Angela Merkel, scrie AFP.

- Peter Tauber, secretarul general al partidului conservator al cancelarului german Angela Merkel, demisioneaza din Uniunea Crestin Democrata (CDU), relateaza AFP. Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din…

- Peter Tauber, secretarul general al partidului conservator al cancelarului german Angela Merkel, demisioneaza din Uniunea Crestin Democrata (CDU), relateaza AFP, conform news.ro.Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea…

- Cei 464.000 de membri ai SPD urmeaza sa transeze prin vot si disputa interna din partid privind participarea la o noua coalitie cu crestin-democratii condusi de cancelarul Germaniei, Angela Merkel. A renunțat la postul de ministru de externe Martin Schulz, fost presedinte al Parlamentului…

- Cancelarul german Angela Merkel a aparat acordul "dureros" cu Partidul Social-Democrat (SPD) in fata criticilor venite din partea unor membri ai propriei formatiuni, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), informeaza site-ul postului France 24.

- Uniunea Crestin-Democrata, partidul pe care Angela Merkel il conduce, a ajuns la o intelegere cu SPD pentru a forma o coalitie care sa conduca guvernul iar astfel va incepe al patrulea mandat de cancelar al Germaniei. Cu toate acestea, cei 463.000 de membri ai SPD trebuie sa voteze coalitia. Cel…

- Partidul anti-imigratie si de extrema-dreapta, Alternativa pentru Germania (Alternative fur Deutschland – AFD), va fi principalul partid de opozitie din noul parlament de la Berlin, dupa ce Uniunea Crestin-Democrata (UCD) condusa de Angela Merkel a format o coalitie cu Partidul Social Democrat al…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- ''Fiecare dintre noi va trebui sa faca unele compromisuri dureroase si sunt gata pentru asta'', a declarat Merkel inaintea unei noi runde de negocieri, considerate decisive, cu Partidul Social-Democrat (SPD) in legatura cu formarea unei noi 'mari coalitii'.''Atunci cand vedem evolutiile…

- ''Fiecare dintre noi va trebui sa faca unele compromisuri dureroase si sunt gata pentru asta'', a declarat Merkel inaintea unei noi runde de negocieri, considerate decisive, cu Partidul Social-Democrat (SPD) in legatura cu formarea unei noi 'mari coalitii'.''Atunci cand vedem evolutiile…

- Angela Merkel si social democratii incep luni, la mai bine de patru luni de la alegerile legislative, penultima runda a interminabilelor lor negocieri in vederea unui acord de guvernare si scoaterii Germaniei nerabdatoare din impasul postelectoral in care se afla, scrie AFP, conform news.ro.Conservatorii…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca exista ”divergente serioase intre” Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat (SPD) in negocierile pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza Deutsche Welle.

- Asteptarile cu privire la sansele unui acord rapid cu social-democratii in vederea formarii unui guvern in Germania au fost temperate vineri de Angela Merkel, care a apreciat ca exista in continuare ”numeroase puncte serioase de divergenta”, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Sunt in continuare o serie…

- Mai multi lideri ai conservatorilor germani si-au exprimat, joi, optimismul în privinta sanselor ca negocierile de coalitie cu social-democratii sa se încheie duminica, dupa nu mai putin de patru luni de incertitudine politica, relateaza Reuters. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel, format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si ramura sa bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU), a ajuns marti la un acord cu Partidul Social-Democrat (SPD) privind reintregirea familiilor de refugiati, depasind astfel un obstacol cheie pe calea…

- Partidul german anti-imigratie Alternativa pentru Germania (AfD) a calificat drept 'nedemna' decizia de duminica a Partidului Social Democrat (SPD) de a initia negocieri cu Uniunea Crestin Democrata (CDU, conservatori) condusa de Angela Merkel, informeaza dpa. Liderul AfD, Joerg Meuthen, a declarat…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca este optimista inaintea congresului social-democratilor germani, care se vor pronunta cu privire la initierea negocierilor formale cu Uniunea Crestin-Democrata in privinta formarii unei coalitii guvernamentale, relateaza site-ul Reuters.…

- La aproape patru luni dupa alegerile parlamentare din Germania, Angela Merkel nu a reusit sa formeze un guvern. Refuzul delegatilor SPD de a da unda verde negocierilor pentru formarea unei 'mari coalitii' alaturi de conservatori ar putea duce la alegeri anticipate sau la un guvern minoritar pentru…

- Constitutia ii da presedintelui libertate deplina in alegerea premierului, cred constitutionalisti precum Ioan Stanomir sau Simina Tanasescu, ambii spunand ca exista sanse mari pentru repetarea scenariului din 2004, adica desemnarea premierului de la un partid care nu are majoritatea in Parlament, informeaza…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel - format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala (CSU) - si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- Prim-ministrul landului german Saar, Annegret Kramp-Karrenbauer, o stea in ascensiune in Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, a fost ranita usor intr-un accident de automobil produs joi dimineata in apropiere de Potsdam, transmite dpa, potrivit agerpres. Masina oficiala in care…

- Prim-ministrul landului german Saar, Annegret Kramp-Karrenbauer, o stea in ascensiune in Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, a fost ranita usor intr-un accident de automobil produs joi dimineata in apropiere de Potsdam, transmite dpa. Masina oficiala in care se…

- Cancelarul german Angela Merkel spera sa ajunga pana la sfarsitul zilei de joi la un acord in vederea crearii unei noi coalitii guvernamentale pentru a pune capat impasului politic si a evita pericolul unei intoarceri la urne, dupa rezultatul neconcludent al alegerilor legislative din septembrie,…