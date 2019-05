Potrivit previziunilor, conservatorii britanici vor pierde pana la 800 de locuri din cele 8.000 aflate in joc in 260 de consilii locale din Anglia (fara Londra) si Irlanda de Nord.



Aproximativ 60% dintre locurile respective sunt detinute in prezent de membri ai Partidului Conservator.



Theresa May a convenit sa renunte la postul de lider al conservatorilor si la functia de prim-ministru de indata ce obtine aprobarea parlamentara pentru acordul de retragere din UE. Este de asteptat ca vocile care ii cer demisia sa se inmulteasca in cazul in care alegerile locale de joi se vor…