Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist a fost injunghiat, marți dimineața, in fața unei secții de poliție din Bruxelles, in ceea ce pare a fi un atac islamist. Poliția insista, insa, ca nu se cunoaște motivul din spatele atacului, scrie Reuters. Barbatul care a comis atacul din fața comisariatului din strada Marche-au-Charbon…

- Liderul de la Elysee cauta aliati pentru alegerile europarlamentare care sa sustina viziunea sa 'progresista' asupra Uniunii Europene. Actiunea lui Macron de cautare a unor astfel de aliati ii are in vedere si pe unii social-democrati si Verzi europeni, fapt ce risca sa-i nemultumeasca pe acei liberali…

- Mai multe perchezitii au avut loc marti dimineata la sediul partidului stangii radicale Franta Nesupusa (La France Insoumise, LFI), Partidului Stangii (Parti de Gauche, PG), la domiciliul liderului LFI, Jean-Luc Melenchon si la locuintele altor fosti asistenti ai parlamentarului LFI, a anuntat LFI,…

- Mai multe perchezitii au avut loc marti dimineata la sediul partidului stangii radicale Franta Nesupusa (La France Insoumise, LFI), Partidului Stangii (Parti de Gauche, PG), la domiciliul liderului LFI, Jean-Luc Melenchon si la locuintele altor fosti asistenti ai parlamentarului LFI, a anuntat LFI,…

- Popularitatea presedintelui Emmanuel Macron a scazut din nou in Franta in septembrie, seful statului coborand la numai 32% opinii favorabile, un nou minim dupa alegerea sa, la acelasi nivel cu predecesorul sau in septembrie 2013, potrivit unui sondaj, citat de AFP. Seful statului obtine 67%…

- Partidul de centru al presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM), a semnalat joi ca si-a gasit, în sfârsit, parteneri în afara Frantei în vederea alegerilor europarlamentare de anul viitor, relateaza dpa

- Partidul de centru al presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche, a semnalat joi ca si-a gasit, in sfarsit, parteneri in afara Frantei in vederea alegerilor europarlamentare de anul viitor, relateaza agenția DPA si publicatia Liberation, printre cei care se alatura initiativei presedintelui…

- Partidul de centru al presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM), a semnalat joi ca si-a gasit, in sfarsit, parteneri in afara Frantei in vederea alegerilor europarlamentare de anul viitor, relateaza dpa si publicatia