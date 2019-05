Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Brexit, condus de politicianul britanic Nigel Farage, ar putea primi cele mai multe voturi in alegerile pentru Parlamentul European, care au fost organizate joi in Marea Britanie și al caror rezultat vor fi publicate duminica, au aratat ultimele sondaje, relateaza The Thelegraph potrivit…

- Partidul Brexit, condus de Nigel Farage, isi mentine avansul fata de cele doua formatiuni politice traditionale britanice - Partidul Conservator si Partidul Laburist - in intentiile de vot ale electoratului britanic, inainte cu mai putin de o

- In cadrul discuțiilor pe care continua sa le poarte cu liderul laburist Jeremy Corbyn, Theresa May a declarat ca intenționeaza sa prezinte Parlamentului, in prima saptamana a lunii iunie – pentru a patra oara – textul acordului Brexit pe care l-a realizat cu Bruxellesul. Textul respectiv a fost deja…

- Deși Marea Britanie este la doar un pas de a parasi Uniunea Europeana, pe data de 23 mai vor fi organizate alegeri pentru Parlamentul European și in Regat. In timp ce partidele tradiționale par dezinteresate de aceste alegeri, Partidul pentru Independența Regatului Unit (UKIP) și noul partid inființat…

- O deputata britanica și-a pierdut locul în Camera Comunelor, în urma unei petiții pentru demiterea sa, o premiera care a determinat partidul laburist sa propuna joi un nou scrutin, scrie AFP.Fiona Onasanya a fost condamnata în ianuarie pentru obstrucționarea justiției, dupa…

- Nou partid Brexit, recent infiintat de politicianul eurosceptic Nigel Farage, pare pregatit pentru victorie in cazul in care Marea Britanie va participa la alegerile europarlamentare din mai, potrivit unui sondaj publicat miercuri de Yougov, transmite dpa. Conform sondajului, 27% dintre…

- Nigel Farage, unul dintre liderii campaniei privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a lansat vineri Partidul Brexit și a anunțat ca noua formațiune va candida la alegerile europarlamentare din luna mai, potrivit...

- Nigel Farage, unul dintre liderii campaniei privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a lansat vineri Partidul Brexit și a anunțat ca noua formațiune va candida la alegerile europarlamentare din luna mai, potrivit Mediafax.Farage i-a acuzat pe parlamentari ca au tradat decizia poporului…