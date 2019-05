Stiri pe aceeasi tema

- Cu trei saptamani inainte de alegerile europene, un scrutin crucial pentru presedintele francez Emmanuel Macron, partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement national /RN/) devanseaza formatiunea prezidentiala Republica in Mars (La Republique en Marche /LREM/), conform rezultatelor…

- Capul de lista al partidului prezidential la alegerile europene, Nathalie Loiseau, a recunoscut marti "o adevarata prostie" dupa polemica declansata de prezenta ei, in 1984, pe o lista a extremei drepte la alegerile studentesti, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Regina Elisabeta…

- Romania poate fi un partener al Franței pentru combaterea curentelor iliberale care zdruncina Europa, crede Delphine O, o parlamentara din Franța, cu origini sud, care face parte din partidul lui Emmanuel Macron, La Republique en Marche!. Delphine O a venit in Romania cu o delegație oficiala și s-a…

- Ministrul francez al economiei si finantelor, Bruno Le Maire, pledeaza, intr-o carte a sa ce va aparea miercuri, pentru crearea unui "imperiu european" in fata Chinei si SUA, care sa ia mai mult in considerare tarile din Europa de Est, precum Polonia. "Suntem într-un moment foarte particular…

- Timmermans a apreciat ca alegerile din mai pentru PE vor fi cele mai importante de la primul astfel de scrutin, in 1979, si vor fi „o lupta pentru sufletul Europei”, pentru ca vor raspunde la intrebarea daca „facem parte dintr-o Europa in care ne temem de cei diferiti si ne simtim in siguranta in spatele…

- Parlamentara Amelie de Montchalin o va inlocui pe Nathalie Loiseau in functia de ministru al afacerilor europene, conform anuntului de duminica seara al presedintiei franceze, informeaza dpa si Reuters potrivit Agerpres In varsta de 33 de ani, Montchalin este originara din Lyon si a fost aleasa…

