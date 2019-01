Stiri pe aceeasi tema

- PLUS a inchis listele de candidatura interna pentru alegerile europene care vor avea loc in 26 mai 2019, in competitia interna inscriindu-se 186 de candidati, inclusiv Dacian Ciolos. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, urmatoarea etapa este validarea, in care candidaturile…

- Fostul premier Dacian Ciolos s-a inscris oficial, marti, in Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), lansat sambata. Pana in prezent au fost depuse 11.734 de astfel de cereri de intrare in noul partid, a precizat el. In cadrul unei conferinte de presa transmise live pe Facebook,…

- Dacian Ciolos a semnat adeziunea la noul partid "PLUS" (Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii), marti, 18 decembrie, intr-o conferinta de presa. Potrivit fostului premier, adeziunea sa are numarul 11.733.Ciolos a anuntat ca pana la sfarsitul lunii ianuarie va fi definitivata lista…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca primul pas in colaborarea cu partidul fostului premier Dacian Cioloș va fi cel al alianței politice, iar discuțiile privind liste comune pentru alegerile europarlamentare continua.

- Dan Barna crede ca este mai buna o alianta electorala care sa genereze liste comune, dar dupa inregistrarea partidului lui Ciolos. 'Nu se pune problema ca Dacian Ciolos sa participe pe listele USR. Subiectul de discutie e acela al unei aliante electorale care sa genereze liste comune cu care sa participam…

- Președintele USR, Dan Barna, nu exclude varianta unei liste comuna de candidați la europarlamentare cu partidul pe care il inființeaza Dacian Cioloș, declarand duminica, pentru MEDIAFAX, ca ”toate alternativele sunt in momentul de fața de masa” pentru constituirea unei alternative pe termen lung.”Toate…

- Premiera in politica romaneasca! USR si-a ales candidatii pentru alegerile europarlamentare de anul viitor prin vot. Membrii partidului au votat online lista celor 43 de candidati. Scrutinul a fost deschis timp de o saptamana iar campania electorala interna a durat doua luni.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Parlament, ca peste 70% din electoratul formatiunii pe care o conduce sustine ca partidul sa candideze pe liste comune la alegerile europarlamentare din 2019 cu partidul fostului premier Dacian Ciolos.