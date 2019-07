Partidul LIGA, investigat. "Suntem incomozi" Oricine ar spune contrariul, minte. Suntem incomozi pentru unii, acest lucru este evident pentru mine'', a spus Salvini intr-unul din obisnuitele sale mesaje video transmise in direct pe Facebook. ''In Europa se distribuie posturi pentru toti, mai putin pentru Liga, partidul cel mai votat in Europa, pentru ca suntem rasisti, populisti, luam bani direct de la Rusia, de la SUA, din Africa, din Groenlanda'', adauga el, ironic, justificand astfel actiunile impotriva sa. Salvini a mai spus ca, de cand a preluat puterea in Italia cu putin mai mult de un an in urma, a primit peste o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

