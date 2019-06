Stiri pe aceeasi tema

- Votul din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a demnitarilor moldoveni nu reprezinta poziția statului sau a Guvernului și are caracter individual. Cel puțin asta transmite purtatatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Alexandru Roitman. …

- Deputatul socialist, Vlad Batrincea, a venit cu o reacție, dupa ce mai multe voci au criticat votul sau și al lui Andrei Nastase pentru revenirea Federației Ruse la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Dansul spune ca alaturi de R. Moldova au votat și țari membre a Uniunii Europene, iar votul…

- Andrian Candu a comentat votul lui Andrei Nastase in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europen privind revenirea delegației Federației Ruse. „Daca mai avea cineva vreun dubiu ca majoritatea parlamentara actuala servește interesele Rusiei, azi ne-au spulberat toate ȋndoielile”, scrie Candu.

- Sandu a refuzat sa comenteze explicit votul dat de co-președintele blocului politic ACUM, Andrei Nastase, la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE). „Eu raspund doar pentru votul colegului meu Mihai Popșoi. Cu dl Nastase o sa discutați dvs”, a fost scurtul comentariu…

- „Am votat impotriva pentru a susține vecinii noștri ucraineni. Am fost rugat insistent de partenerii noștri de la Kiev sa ii susțin in cadrul acestui Exercițiu de vot. Despre ceilalți colegi, unii dintre care nici nu s-au prezentat, nu sunt in masura sa comentez", a declarat Mihai Popșoi.

- Socialiștii președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și blocul pro-european ACUM, condus de Andrei Nastase și Maia Sandu, au convocat sambata o ședința parlamentara extraordinara și au semnat un acord de ”dezoligarhizare” a țarii, indreptat impotriva Partidului Democrat condus de Vladimir Plahotniuc.…

- Copresedintele Blocului ACUM Andrei Nastase a afirmat, in cadrul unei conferinte de presa organizate dupa discutiile dintre PSRM si ACUM, ca a avut o discutie foarte buna la intrevederea cu vicepremierul Federatiei Ruse, Dmitrii Kozak.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, obsedat de putere și dorința de razbunare fața de democratul Vlad Plahotniuc, a apelat deja la prietenii din Rusia ca, cu ajutorul lor, sa scape de liderul PDM. A recunoscut-o chiar el, cu propria gura, într-o emisiune difuzata, în seara de…