Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Laburist din Malta, aflat la guvernare, a inregistrat cea mai mare victorie electorala din istoria tarii, obtinand 55% din voturi in alegerile europarlamentare desfasurate sambata, a anuntat duminica premierul maltez Joseph Muscat, potrivit dpa. Pe pozitia a doua s-a plasat Partidul Nationalist,…

- Partidul Laburist (PvdA) al prim-vicepresedintelui Comisiei Europene (COM) Frans Timmermans, candidat la postul de presedinte al COM, a obtinut o victorie surprinzatoare in alegerile europarlamentare desfasurate...

- „Vedeti cum ne-am luptat noi pentru limba si Romanitatea noastra; luptati-va si voi si le aparati ca lumina ochilor vostri”, spunea parintele greco-catolic Simion Barnuțiu, trecut la cele veșnice in urma cu 155, la marginea localitatii Sanmihaiu Almasului, in prezența nepotului sau Ioan Maniu, tatal…

- Horia Tecau (33 ATP la dublu) si Jean-Julien Rojer (26 ATP la dublu) sunt departe de forma care le-a adus US Open 2017 sau Turneul Campionilor din 2015, insa au facut un meci mare, luni, la Madrid.

- Inalte oficialitati ale Uniunii Europene au marcat miercuri implinirea a 15 ani de la cea mai ampla extindere a blocului comunitar, informeaza dpa. "In urma cu 15 ani, in aceasta zi, 10 tari si-au ocupat locul de drept in inima uniunii noastre", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Un fost ministru de afaceri externe care a facut campanie impotriva aderarii Maltei la UE a fost investit joi al zecelea presedinte al insulei, relateaza dpa.George Vella, 76 de ani, de profesie medic, a depus juramantul in cadrul unei ceremonii la Palatul Prezidential din capitala La Valetta.…

- Casa de marcat este un instrument esențial pentru domeniul comerțului, considerata a fi una dintre cele mai utile invenții tehnologice ale timpurilor. Astazi, analizand ofertele magazinelor avizate in vanzarea de echipamente fiscale, vom regasi case de marcat care includ diverse funcții moderne. Totuși,…

- Fara titlu de trei ani, FCSB a pornit si in acest play-off de pe locul 2, la doua puncte de liderul CFR Cluj. Vorbim de o distanta care n-a putut fi remontata de nicio echipa in precedentele trei editii ale play-off-ului.