Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat joi seara ca va propune Parlamentului organizarea de alegeri anticipate in data de 12 decembrie, in efortul de a depași criza Brexit, relateaza Mediafax. Boris Johnson a declarat ca proiectul de acord Brexit va reajunge sa fie dezbatut in Camera Comunelor…

- Partidul Laburist britanic a confirmat, joi seara, ca va accepta convocarea alegerilor parlamentare anticipate în cazul în care Guvernul Boris Johnson exclude ideea unui Brexit fara acord si daca Uniunea Europeana accepta amânarea.Partidul Laburist va sustine motiunea de convocare…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a propus, miercuri seara, convocarea alegerilor parlamentare anticipate in octombrie, in contextul impasului generat de hotararea Camerei Comunelor privind evitarea producerii unui Brexit fara acord, scrie mediafax.ro.

- Uniunea Europeana se indoieste puternic in privinta posibilitatii ca un nou acord de divort cu Marea Britanie sa poata fi obtinut inainte de 31 octombrie, asa cum doreste premierul Boris Johnson, a declarat miercuri o sursa europeana de nivel inalt citata de AFP. "Ideea ca in cateva zile o propunere…

- Liderul laburist, Jeremy Corbyn, le-a transmis miercuri partidelor din opoziție ca formațiunea sa nu va cadea in ”capcanele lui Boris Johnson” și nu va sprijini convocarea de alegeri anticipate pana nu va fi sigur ca amenințarea privind un Brexit fara acord nu va fi inlaturata, potrivit MEDIAFAX.Corbyn,…

- Uniunea Europeana ar putea introduce o asistenta financiara de urgenta pentru statele membre afectate de consecintele economice ale unui eventual Brexit fara acord, relateaza AFP. Pe site-ul sau, Comisia Europeana prezinta o propunere de reforma a Fondului de Solidaritate al UE, creat…

- Seviciul National britanic de Sanatate (NHS) va avea acces la tot ceea ce ii este necesar, in cazul unei iesiri fara acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), a dat asigurari miercuri ministrul insarcinat cu coordonarea in vederea unui eventual ”no deal” Michael Gove, relateaza Reuters.

- Marea Britanie risca deficite de alimente, carburanti si medicamente daca va iesi din Uniunea Europeana fara un acord de tranzitie, eventualitate in care ar aparea blocaje in porturi si ar fi reintroduse controale la granita cu Irlanda, potrivit unor documente oficiale obtinute de Sunday Times, transmite…