- Boris Johnson ar putea merge la inchisoare daca refuza sa amane Brexit-ul dupa ce parlamentarii au adoptat o lege in acest sens, explica fostul director al procurorilor britanici, Lordul MacDonald. Acesta a explicat ca, in cazul in care Johnson va decide sa ignore legea care il impiedica sa scoata Marea…

- Opoziția din Marea Britanie nu va susține cererea prim-ministrului Boris Johnson de a convoca alegeri anticipate inaintea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, au transmis vineri reprezentanții Partidului Laburist, conform BBC și Reuters preluat de mediafax.Boris Johnson urmeaza sa…

- Ce se intampla cu romanii din Regatul Unit, dupa Brexit. Guvernul britanic a renunțat la planurile inițiale Cetațenii europeni, și romanii așadar, vor avea garantat dreptul de ședere in Marea Britanie timp de trei ani, chiar in cazul unui Brexit fara acord cu Uniunea Europeana. Guvernul britanic a renunțat…

- Au inceput demonstrațiile de strada in Marea Britanie impotriva deciziei premierului Boris Johnson de a suspenda Parlamentul, astfel incat Brexitul sa aiba loc pe 31 octombrie, chiar și fara un acord cu Uniunea Europeana.

- Laburiștii din Marea Britanie promit sa-l dea jos pe Boris Johnson și sa amâne Brexitul. Jeremy Corbyn, liderul formatiunii, spune ca actualul cabinet nu are mandat pentru o ieșire fara acord din Uniunea Europeana.

- Doua publicatii britanice relateaza ca guvernul condus de noul premier Boris Johnson isi asuma faptul ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord, la sfarsitul lunii octombrie. Ministrul insarcinat cu pregatirea unui Brexit fara acord, Michael Gove, ca si ministrul de finante, Sajid…

- Jean Claude Juncker, inca președinte al Comisiei Europene, a transmis, joi, ca Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii nu va putea schimba termenii acordului pentru Brexit negociat de Theresa May. "Presedintele Jean-Claude Juncker si premierul Boris Johnson au discutat prin telefon. Președintele…

- Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa lui Johnson planuieste sa aloce noi fonduri pentru sediul Partidului Conservator, pentru a-l pregati in vederea unor alegeri in 2020.Marea…