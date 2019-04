Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in exercitiu al Estoniei, Juri Ratas, liderul Partidului de Centru, a fost mandatat marti cu formarea noului guvern, dupa ce lidera Partidului Reformei, Kaja Kallas, nu a primit luni votul de incredere din partea parlamentului, transmite AFP. 'Misiunea lui Juri Ratas este de acum de a…

- In Estonia, lidera Partidului Reformei, Kaja Kallas, nu a obținut confirmarea Parlamentului pentru a forma viitorul guvern, așa ca este de așteptat ca presedintele țarii sa-l insarcineze acum pe fostul premier Juri Ratas, seful Partidului de Centru, cu formarea noului guvern.

- Presedinta Estoniei, Kersti Kaljulaid, o va insarcina vineri pe lidera liberalilor din Partidul Reforma, Kaja Kallas, cu misiunea de a forma un nou guvern, la o luna dupa legislativele ale caror rezultate fac dificila formarea unei coalitii, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Partidul condus…

- ''Nu are absolut nicio importanța daca sunt 32 sau 33 de mandate pentru Romania. Partidele se vor bate pe procente. In funcție de procent se valideaza politica de doi ani și jumatate a PSD și se merge in pas alergator catre prezidențiale sau se valideaza politica absurda a unora din Opoziție, cu…

- Premierul estonian aflat la sfarsit de mandat, Juri Ratas, a demarat marti negocieri in vederea formarii unei coalitii cu un partid de extrema dreapta care a cunoscut o ascensiune spectaculoasa in urma ultimelor alegeri legislative, pentru a-i impiedica pe liberalii castigatori sa formeze un guvern,…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii indeamna liderii partidelor care au intrat in Parlament, in urma alegerilor parlamentare din 24 februarie, din Republica Moldova, sa initieze cat mai curand negocieri pentru investirirea noului Guvern.

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova are cele mai mari sanse sa obtina majoritatea parlamentara la alegerile din 24 februarie. Cel putin asa arata datele unui sondaj de opinie prezentat marti, 29 ianuarie, de Asociatia Sociologilor si Demografilor.