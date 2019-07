"Oamenii de știința sunt de acord ca am intrat intr-o perioada de dezastru climatic abrupt și suntem in mijlocul unei extincții in masa, ca urmare a propriilor noastre fapte. Suntem nepregatiți pentru pericolul climatic pe care ni-l rezerva viitorul. Ne confruntam cu inundații, incendii, temperaturi extreme de la o ora la alta, pierderi agricole și deplasari in masa ale populației. Timpul de negare s-a incheiat. Este timpul sa acționam!

In ultimii zeci de ani, guvernele Romaniei s-au dovedit incapabile de a lua decizii politice pe termen lung, necesare pentru a face fața in mod eficient…