- Peste 60 de deputati din Partidul Conservator al premierului Theresa May au semnat o scrisoare in care ii cer sa se asigure ca Marea Britanie va beneficia de "autonomie deplina de reglementare" dupa iesirea sa din Uniunea Europeana, prevazuta pentru martie anul viitor, relateaza miercuri Reuters…

- Inspirat de gruparea En Marche! a presedintelui francez Emmanuel Macron, un partid nou din Marea Britanie a lansat luni o campanie pentru a anula Brexitul si incearca sa convinga parlamentarii sa blocheze orice acord la care ajunge Theresa May pentru iesirea din UE, scrie Reuters, citat de News.ro .…

- Marea Britanie exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul, a anunțat, la Conferinta pe probleme de securitate de la Munchen, premierul Theresa May. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat ca nu exista cale de intoarcere…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat ca este exclusa organizarea unui al doilea referendum pentru iesirea din Uniunea Europeana. May a punctat ca regatul va parasi UE si ca “nu dam inapoi”. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters.

- Lidera partidului nationalist Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a anuntat joi ca vor avea loc mai multe tratative cu privire la formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti, n.r.), dupa ce miercuri Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord…

- Discutiile cu privire la formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti, n.r.) au esuat din cauza disputei privind drepturile vorbitorilor de limba gaelica, a anuntat miercuri lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Schiorul Pita Taufatofua, singurul reprezentant al statului Tonga la Jocurile Olimpice de iarna 2018, a defilat la bustul gol in cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului sportiv care a avut loc vineri la PyeongChang, scrie Reuters. Pita Taufatofua, care evolua in concursul…

- Nicio companie nu va mai putea sa opereze in Marea Britanie daca nu va fi profitabila din cauza barierelor comerciale post-Brexit, a declarat joi ambasadorul Japoniei la Londra, Koji Tsuruoka, in urma unei intrevederi cu premierul britanic Theresa May, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Miliardarul si mecena american George Soros a hotarat sa sustina financiar, prin fundatia sa, o asociatie care face campanie in favoarea abandonarii procedurii Brexitului in Marea Britanie, relateaza Reuters, potrivit News.ro . Fundatia miliardarului preconizeaza sa dea 400.000 de lire sterline (aproximativ…

- Premierul britanic Theresa May sustine ca un acord privind perioada de tranzitie in relatia cu UE post-Brexit va fi incheiat in urmatoarele sapte saptamini, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Theresa May: Acordul cu UE privind perioada de tranzitie post-BREXIT va fi incheiat in sapte saptamini…

- Premierul chinez Li Keqiang a asigurat-o, miercuri, pe omoloaga sa britanica Theresa May, aflata in vizita in China, ca relatiile dintre cele doua tari au perspective "luminoase" si ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana nu le va influenta, relateaza dpa. Comertul domina…

- La intrebarea jurnalistilor care o insotesc in vizita oficiala in China, Theresa May a declarat: ''Inainte de toate sunt in slujba tarii mele si a partidului meu. Nu sunt genul de om care sa renunte si exista o munca de durata de facut''.''Aceasta activitate consta in a obtine cel mai bun…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Aproape două treimi din veniturile la bugetul federal…

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia.Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, a demisionat din motive de sanatate, a informat ziarul The Sun, înainte ca premierul britanic Theresa May sa anunte luni o remaniere a guvernului de la Londra, relateaza Reuters. The Sun, care a citat o sursa guvernamentala sub rezerva…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Deputatii britanici incep miercuri ultima zi de examinare a proiectului de lege cu privire la retragerea din UE, care urmeaza sa puna capat suprematiei dreptului european, o ocazie care sa releva raportul de forte intre parlamentari si Guvern, relateaza AFP conform News.ro . Precedenta sedinta de dezbateri…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a asigurat, duminica, ca nimic nu i-ar putea "deraia" guvernul, care se pregateste acum sa negocieze o perioada de tranzitie si un viitor acord comercial cu UE, desi cabinetul ramane divizat asupra viziunii pentru Regatul Unit post-Brexit, relateaza AFP si Reuters.…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a salutat in acordul dat vineri de liderii Uniunii Europene pentru trecerea la faza a doua a negocierilor 'un pas important' in drumul spre Brexit, informeaza AFP si Reuters.'Astazi (vineri) este un pas important pe drumul unui Brexit lin si ordonat si elaborarea…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toti cei care se afla pe teritoriul britanic si detin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de acelasi statut si dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. "S-a încheiat…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma esecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa astepte pana la inceperea negocierilor…

- Un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May a avertizat miercuri cu privire la ideea ca discutiile cu Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP) in vederea solutionarii disputei legate de Brexit sa implice bugetul alocat de Londra provinciei nord-irlandeze, informeaza Reuters.…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters, preluata…

- Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formatiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic condus de Theresa May, a reafirmat marti ca nu va accepta ca un acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexitul sa creeze…

- Politicieni din orasul Londra, din Scotia si Tara Galilor militeaza fie pentru ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana, fie pentru mentinerea apartenentei la piata comunitara si la uniunea vamala post-Brexit, insa premierul Theresa May a exclus aceste posibilitati. In schimb, de teama…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Irlanda de Nord trebuie sa paraseasca Uniunea Europeana in aceiasi termeni ca restul Regatului Unit, a sustinut luni Arlene Foster, lidera Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formatiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic…

- Cheia sperantei britanice de a trece la negocierile privind relatiile comerciale cu Uniunea Europeana dupa Brexit se afla la Dublin, a declarat vineri presedintele Consiliului European, in timp ce Irlanda solicita solutii „credibile” de la Londra privind frontiera irlandeza, relateaza site-ul agentiei…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- "Theresa May, nu te concentra asupra mea, concentreaza-te pe terorismul islamic radical destructiv din interiorul Regatului Unit. Noi suntem bine!", a scris Trump, pe contul sau de Twitter.Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a greșit distribuind pe Twitter inregistrari video antiislam…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe sefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a sefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut, relateaza Reuters. 'Relatiile dintre…

- Parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Dupa ce a promis ca va prezenta peste 50 de studii despre cum ar urma sa fie afectate…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a estimat vineri ca un acord cu Marea Britanie privind cele trei dosare prioritare ale Brexitului este "posibil" pana la summitul UE din decembrie, care ar urma sa permita trecerea la discuții pe teme comerciale, chiar daca aceasta "ramane o provocare…