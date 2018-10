Stiri pe aceeasi tema

- Uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Consulatul țarii sale din Istanbul n-ar fi putut fi posibila fara instrucțiuni de la nivel inalt din Riad, a spus purtatorul de cuvant al partdiului AK, partidul aflat la guvernare, relateaza AFP.

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecti in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justitie din Turcia, informeaza agentia Reuters.

- Procuratura a trimis informatii privind identitatea celor 18 suspecti ministerului justitiei, care le va transmite ministerului de externe de la Ankara, in vederea formularii cererilor oficiale de extradare catre guvernul de la Riyadh, informeaza AFP. Demersul procurorilor turci are loc cu…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, vorbește marți despre cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis dupa ce a intrat in cladriea Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul. Erdogan a spus ca exista dovezi ca uciderea lui Khashoggi a fost planificata. „Serviciile de securitate…

- Uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul tarii sale la Istanbul a fost ”salbatic planificata”, a declarat luni un oficial turc de rang inalt, adaugand ca s-au depus ”eforturi semnificative” in vederea ascunderii crimei, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Ne aflam in fata…

- Turcia se angajeaza sa afle toate detaliile mortii jurnalistului disident Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit din Istanbul, a declarat sambata un purtator de cuvant al Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP, de guvernamant), Omer Celik, la cateva ore dupa ce conducerea saudita a confirmat…

- Seful diplomatiei turce a dezmintit vineri ca tara sa i-a furnizat omologului sau american Mike Pompeo "vreo inregistrare audio" care ar elucida soarta jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care ar fi fost asasinat in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. "Nu se pune problema ca…

- Autoritatile din Turcia au inregistrari video si audio care surprind momentul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat surse apropiate investigatiei pentru BBC.