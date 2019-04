Partidul de guvernământ din Turcia conduce în alegerile locale, dar pierde Ankara ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a suferit duminica o înfrângere importanta în alegerile locale, întrucât partidul sau AKP a pierdut controlul asupra capitalei Ankara și se pare ca a pierdut controlul si în cel mai mare oraș al țarii, Istanbul, relateaza Reuters, conform Mediafax.

Erdogan, care a dominat politica turca de când a venit la putere cu 16 ani în urma și și-a condus țara cu o mâna de fier, a avut o campanie continua cu doua luni înainte de votul de duminica, pe care l-a descris ca pe o "problema de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Atat Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Erdogan cat si principala formatiune de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP), au declarat luni ca au castigat cu un scor strans alegerile municipale din Istanbul care au avut loc duminica, informeaza Reuters. Intr-o declaratie…

- Principalul partid de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), s-a declarat invingator in alegerile locale din Ankara, prima victorie din capitala asupra formatiunii politice a presedintelui Erdogan, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) si a contestat ca AKP ar fi castigat…

- Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6% din sufragii.Candidatul opozitiei Ekrem Imamoglu este creditat cu 47,7% din voturi.Imamoglu, din partea Partidului republican al poporului (CHP) si al aliantei de centru-dreapta…

