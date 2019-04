Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele oficiale ale alegerilor desfasurate miercuri in Indonezia vor fi cunoscute abia in luna mai, dar numaratori partiale rapide ale voturilor arata ca partidul de guvernamant si presedintele in exercitiu, Joko Widodo, au castigat, transmite DPA potrivit Agerpres. Formatiunea politica…

- Actualul presedinte indonezian Joko Widodo a obtinut 56,7% din voturi, in timp ce contracandidatul sau, fostul general Prabowo Subianto, detine 43,3% in cursa pentru a conduce cea de-a treia cea mai mare democratie din lume, potrivit unor rezultate neoficiale bazate pe numararea a 51% din voturi…

- O femeie, luptatoare anticoruptie si complet incepatoare in ale politicii, a castigat, la 42 de ani, cursa pentru presedintia Slovaciei. Ei au reusit sa se adune in spatele unui avocate pentru drepturile omului si contra coruptiei, cu un istoric public de asemenea procese, in vreme ce noi ne prezentam…

- Atat Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Erdogan cat si principala formatiune de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP), au declarat luni ca au castigat cu un scor strans alegerile municipale din Istanbul care au avut loc duminica, informeaza Reuters. Intr-o declaratie…

- UPDATE – Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca liberalii au ‘cea mai puternica’ lista de candidati la alegerile europarlamentare. ‘PNL a decis astazi candidatii partidului la alegerile pentru PE. Intram intr-o batalie decisiva pentru Romania, pentru Europa. (…) Batalia care urmeaza nu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a negat, sambata, posibilitatea unei candidaturi la alegerile prezidențiale, care vor avea loc la finalul acestui an. Este adevarat ca nici nu și-a anunțat candidatura dar a spus ca dupa europarlamentare va discuta despre un candidat comun al aliantei PSD-ALDE la functia…

- Liderul Partidului Platforma Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, sustine ca, „analizand cu maxima obiectivitate rezultatele finale ale alegerilor de ieri pentru Parlamentul Republicii Moldova si evaluand impactul urias pe care operatiunea de fraudare l-a avut asupra acestor rezultate, Blocul electoral…