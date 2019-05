Stiri pe aceeasi tema

- PSD va avea sedinta Biroului Permanent National marti, ora 11.00, la Parlament. De la 18.00 social-democratii vor participa la intrunirea CEx. La cele doua reuniuni, PSD va analiza rezultatul obtinut de formatiune la europarlamentare si calea de urmat dupa condamnarea ...

- PSD va avea o ședința a Biroului Permanent Național marți, la ora 11:00, la Parlament, iar de la ora 18:00 social-democrații vor participa la intrunirea ... The post Social-democrații se reunesc, marți, in primul CEx fara Liviu Dragnea appeared first on Renasterea banateana .

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, intr-un interviu pentru Adevarul, ca duminica seara, imediat dupa alegerile europarlamentare, va anunta candidatul PSD la prezidentiale. Numai ca statului partidului impune o procedura mult mai elaborata, care implica toate structurile de conducere ale PSD, inclusiv…

- Un documentar de circa o ora difuzat de postul national de radio din Germania compara PSD cu „un sistem in stil mafiot“, acaparat de cateva zeci de oameni din Teleorman, in frunte cu Liviu Dragnea si in care totul este dictat de clientelism. Replica PSD a venit de la ministrul Comunicatiilor Alexandru…

- Social-democrații vor sa-l pedepseasca pe ministrul Tudorel Toader și sa-i retraga sprijinul politic dupa ce acesta a refuzat sistematic sa adopte ordonanțele privind modificarea codurilor penale și contestația in anulare atat de necesare pentru Liviu Dragnea și PSD. Astfel, cu riscul de a crea o noua…

- Tudorel Toader mai are de asteptat pana va afla daca motiunea simpla prin care i se cere demiterea va fi adoptata sau respinsa in Parlament. Camera Deputatilor nu va avea sedinta de vot final in aceasta saptamana, astfel ca votul asupra motiunii simple pe Justitie va fi amanat. Biroul permanent al Camerei…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu Liviu Dragnea pentru discuții inainte de ședința de urgența la Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat. Liderii PSD s-au reunit in ședința...

- Liviu Dragnea, șeful PSD, se va intalni luni la Palatul Parlamentului cu ceilalți lideri ai partidului pentru a discuta situația ministrului Justiției, Tudorel Toader. Liderii PSD se reunesc luni, la Palatul Parlamentului, in ședința a Biroului Permanent Național. Una dintre temele abordate va fi situația…