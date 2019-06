Partidul Conservator va alege succesorul Theresei May incepand cu 22 iulie Formatiunea politica de guvernamant a Marii Britanii, Partidul Conservator, va alege un succesor al premierului Theresa May in saptamana care va incepe pe 22 iulie, au informat oficialii britanici marti.



In prima etapa, membrii din Parlament ai partidului vor alege din cei 11 conservatori, care si-au exprimat dorinta de a o inlocui pe Theresa May, doar doi candidati, urmand ca apoi toti membrii partidului sa aleaga urmatorul lider si premier, relateaza site-ul agentiei Reuters.



Theresa May a anuntat ca va demisiona din functiile de lider al Partidului Conservator si de premier… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formațiunea politica de guvernamânt a Marii Britanii, Partidul Conservator, va alege un succesor al premierului Theresa May în saptamâna care va începe pe 22 iulie, au informat oficialii britanici marți, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. În prima…

- "Plecarea Theresei May din Downing Street era inevitabila, insa nu rezolva criza in care se afla Partidul Conservator si Marea Britanie. Sleita de esecurile repetate de a gasi sprijin in propriul partid si in Parlament pentru Acordul Brexit, demisia era singura cale de deblocare a unei situatii imposibile.…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a prezentat Administratiei Trump un plan militar care prevede trimiterea a pana la 120.000 de soldati in Orientul Mijlociu, in cazul in care Iranul va ataca fortele americane sau va accelera munca in domeniul armelor nucleare. Informatia a…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca înca mai crede ca este posibil sa se ajunga la o înțelegere privind a doua etapa a negocierilor acordului Brexit pâna la termenul actual de 31 decembrie 2020, relateaza Mediafax citând Reuters. Întrebata daca va cauta…

- Regatul Unit a stabilit la 23 mai data alegerilor europene, evocand totodata speranta ca nu va fi necesar sa le si organizeze, la trei ani dupa ce a votat in favoarea Brexitului, a anuntat luni un purtator de cuvant al Guvernului. "Guvernul intentioneaza in continuare sa paraseasca Uniunea…

- Uniunea Europeana nu va fi pe termen lung "ostatic" in criza Brexit, a afirmat miercuri Emmanuel Macron, presedintele Frantei, somand Marea Britanie sa propuna o solutie privind iesirea ordonata din Uniunea Europeana pana pe 10 aprilie. "Prioritatea noastra este buna functionare a Uniunii…

- Comisia Europeana a reactionat dur vineri, dupa ce Parlamentul britanic a respins, pentru a treia oara, acordul de Brexit negociat de Theresa May cu Bruxelles-ul. Anterior, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anuntase convocarea unui summit de urgenta pe 10 aprilie, cu 2 zile inainte…