- Premierul britanic Theresa May a cerut duminica Partidului sau Conservator sa fie unit pentru ca guvernul sa obtina un acord bun pentru iesirea din Uniunea Europeana, insistand asupra faptului ca asa-numitul ei plan ''Chequers'' este calea cea buna inainte, relateaza Reuters. "Mesajul…

- Guvernul britanic, condus de Theresa May, a aprobat un sistem de imigratie post-Brexit care va favoriza imigrantii calificati si cu o situatie financiara buna. Acesta este asteptat sa fie unul dintre anunturile cheie ale lui May la conferinta Partidului Conservator de saptamana viitoare, scrie The…

- Un grup de aproximativ 50 de parlamentari ai Partidului Conservator condus de premierul Theresa May, care se opun propunerilor sale pentru un acord post-Brexit cu Uniunea Europeana, s-au intalnit pentru a discuta cum si cand ar putea sa forteze plecarea ei din functie, a relatat miercuri BBC, potrivit…

- Noul ministru pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca negocierile cu Uniunea Europeana referitoare la un nou acord comercial sa esueze. "Orice guvern responsabil trebuie sa se asigure ca avem un plan pentru cazul in care nu vom avea…

- Guvernul prim-ministrului Theresa May a castigat la limita un vot-cheie marti asupra unui amendament la noua lege privind comertul care a fost propus de rebelii pro-UE din propriul Partid Conservator, relateaza DPA si Reuters, preluate de agerpres. Guvernul a reusit sa blocheze adoptarea amendamentului…

- Nu va exista un al doilea referendum privind Brexit-ul, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, reafirmand convingerea acesteia ca planul ei de a parasi Uniunea Europeana este singura modalitate de a obtine o intelegere care indeplineste obiectivele guvernului britanic,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca relatiile cu Regatul Unit sunt ''foarte, foarte puternice'', dupa ce a criticat in mod public strategia premierului britanic Theresa May privind Brexit-ul, relateaza Reuters si AFP. Trump a criticat direct planurile lui May de iesire…

- Primul-ministru britanic Theresa May a facut un apel la membrii Partidului Conservator, din care face parte, ”sa ramana uniti”, cu cateva zile inainte de intalnirea pe care o va avea cu acestia pentru a stabili termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Reuters.