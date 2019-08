Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intenționeaza sa renunțe la candidatura la alegerile prezidențiale. Anunțul ar urma sa fie facut luni, la ora 16:00, au declarat surse politice pentru Mediafax. Retragerea lui Tariceanu vine in contextul in care Pro Romania (partidul lui Victor Ponta) și ALDE discuta…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a declarat ca formatiunea sa ar putea sa nu aiba un candidat pentru Primaria Chisinau, in alegerile locale generale din 20 octombrie, pentru ca orasul ar avea probleme imposibil de solutionat, mai ales in situatia in care un eventual primar din partea PCRM nu are sprijinul…

- Cei peste 500 de delegati la Congresul USR l-au validat sambata pe presedintele formatiunii, Dan Barna, drept candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna acestui an. In cursa interna pentru desemnarea...

- Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, Alexandru Cumpanașu, susține ca batalia pentru alegerile prezidențiale din acest an va fi cu totul diferita de tot ce s-a vazut pana acum.''Batalia in acest an pentru alegerile prezidentiale va fi cu totul diferita de tot ce am…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca va sprijini PSD in campania pentru alegerile prezidentiale, dar nu ar fi de acord ca social-democratii sa desemneze un candidat fara sanse. "Eu nu am fost certata cu pesedistii sau cu PSD-ul (...). Sunt membru PSD, chiar daca am fost data afara…

- Partidul Miscarea Populara va avea candidat la alegerile prezidentiale. Anuntul a fost facut, joi, in sedinta conducerii partidului, de catre liderul Eugen Tomac. "Partidul Miscarea Populara va avea candidat la alegerile prezidentiale. Vrem sa le oferim romanilor o alternativa credibila, un candidat…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta vine cu o propunere-bomba pentru PSD și ALDE pentru alegerile prezidențiale, și anume un candidat comun de centru-stanga care sa intre in turul doi și de ce nu sa caștige alegerile, daca Klaus Iohannis pleaca la Bruxelles.„Am zis ca mi-aș dori ca la alegerile…

- Ilie Nastase a anunțat vineri ca se retrage definitiv din politica. In varsta de 72 de ani, fostul mare campion de tenis a candidat anul acesta pe listele UNPR la alegerile europarlamentare. Ilie Nastase și-a anunțat decizia printr-un mesaj publicat pe Facebook. „Am lipsit o vreme - mi-am luat puțin…