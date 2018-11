Stiri pe aceeasi tema

- Friedrich Merz, unul din principalii candidati la succesiunea Angelei Merkel la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), a declarat ca este pregatit sa atace partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) si sa smulga jumatate din votantii acestei formatiuni, transmite dpa. …

- Unul dintre liderii nationali ai formatiunii de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat ca partidul "si-a indeplinit toate obiectivele electorale" dupa ce proiectiile au indicat ca a obtinut reprezentare in parlamentul regional din landul Hessa, ultimul for de acest gen in care…

- Unul dintre liderii nationali ai formatiunii de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat ca partidul "si-a indeplinit toate obiectivele electorale" dupa ce proiectiile au indicat ca a obtinut reprezentare in parlamentul regional din landul Hessa, ultimul for de acest gen in care…

- Unul dintre liderii nationali ai formatiunii de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat ca partidul "si-a indeplinit toate obiectivele electorale" dupa ce proiectiile au indicat ca a obtinut reprezentare in parlamentul regional din landul Hessa,

- Londra planuieste sa-si consolideze prezenta militara la Arctica, anul viitor, in contextul unor ingrijorari fata de pozitia tot mai agresiva a Rusiei, a declarat ministrul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press preluat de news.roCRIZA majora in Germania. Partidul antisistem,…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer vede in partidul Alternativa pentru Germania (AfD) un oponent al statului in conditiile in care acesta a lansat recent o provocare la adresa presedintelui Frank-Walter Steinmeier, informeaza vineri dpa. "Este perturbator pentru stat", a declarat Seehofer cu…

- Reprezentanti social-democrati si conservatori de seama din Germania au facut apel luni la supravegherea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), dupa ce unii dintre liderii formatiunii au participat la manifestatiile gruparii anti-islam PEGIDA, relateaza luni agentia Reuters.…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) si miscarea anti-islam Pegida au anuntat un mars comun pentru a protesta fata de crimele comise de migranti, dupa ce doua proteste similare s-au soldat cu violente duminica si luni in Germania, informeaza miercuri dpa. Marsul…