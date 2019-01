Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat duminica, pe Facebook, infiintarea Partidului Alianta Nationala. Dragomir spune ca formatiunea este una care isi fondeaza ideologia pe principii conservatoare si...

- Fostul ofițer al SRI Daniel Dragomir a anunțat, duminica pe Facebook, inființarea Partidului Alianța Naționala. Acesta a precizat ca formațiunea este una care iși fondeaza ideologia pe principii...

- Fostul ofițer al SRI Daniel Dragomir a anunțat, duminica pe Facebook, inființarea Partidului Alianța Naționala. Acesta a precizat ca formațiunea este una care iși fondeaza ideologia pe principii conservatoare și patriotice.Citește și: Carmen Dan a CEDAT presiunilor: adevarul despre protestele…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a anunțat, miercuri seara pe Facebook, ca formațiunea sa Romania 3.0 a avut discuții aprofundate cu Liga Nordului condusa de vicepremierul Italiei Matteo Salvini in vederea unei alianțe politice.SURSE - Guvernul pregatește LOVITURA: SALARIUL MINIM CREȘTE cu…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat, miercuri seara pe Facebook, ca formatiunea sa Romania 3.0 a avut discutii aprofundate cu Liga Nordului condusa de vicepremierul Italiei Matteo Salvini in vederea unei aliante politice.

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, scrie duminica seara, pe Facebook, ca fostul adjunct al SRI, Florian Coldea și omul de afaceri Bogdan Buzaianu se afla in acest weekend in Elveția, unde incearca sa ii faca lobby lui Dacian Cioloș pentru a ajunge președinte in 2019.CITEȘTE ȘI: De ce ai senzatie…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir scrie duminica seara, pe Facebook, ca fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, si omul de afaceri Bogdan Buzaianu se afla in acest weekend in Elvetia, unde incearca sa ii faca lobby lui Dacian Ciolos pentru a ajunge presedinte in 2019.

- L-am dat in judecata pe colonelul SRI (r) Daniel Dragomir pentru ca m-a facut "agent platit de SRI” ceea ce nu este adevarat, a scris in aceasta dimineața jurnalistul Alex Costache pe Facebook."Nu bag mana in foc pentru nimeni, oricum am ajuns sa ne suspectam intre noi jurnalistii, cine e…