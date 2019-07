Secretarul general al DPP, Lo Wen-jia, a declarat ca au fost discutate, in timpul unei vizite la Dalai Lama pe 19 iulie in Dharamshala (India), chestiuni variind de la drepturile omului si democratie pana la educatie.



"Taiwanul si Tibetul ar trebui sa coopereze strans pentru ca impartasim aceleasi valori si ne confruntam cu aceeasi amenintare", a spus Lo.



Intr-un videoclip difuzat de website-ul Vocea Tibetului joi noapte, Lo a anuntat intalnirea si a precizat ca delegatia DPP a fost in India in principal pentru ziua de nastere a liderului spiritual tibetan, care a implinit…